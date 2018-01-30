空汙監測網 目標1區1測站

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中國時報
／台北報導

空汙預報已不能滿足民眾，北市環保局要打造「首都監測網」，其中已完成的7處一般空氣品質監測站，資訊皆上傳網站及愛台北APP，只要透過手機，就能得知各行政區即時空品資訊，並規畫逐年再增設5處一般空品測站，達到12區一區一站目標。

空氣品質好不好是不少外出民眾關心的議題，環保局環境檢驗中心主任何文淵指出，至去年底，市府自設的一般空品監測站有7處，包括大直、內湖、中正、大安、信義、南港及木柵。

何文淵說，由於北市境內無工業區，主要空氣汙染來源為機動車輛和商業行為，但因為街道與店家遍布全市，所以規畫12行政區各設置一座一般測站，讓民眾隨時掌握各區空氣品質狀況。

環保局說，最新設置的大安空品測站，是全天候24小時自動監測設施，監測項目有硫氧化物、氮氧化物、碳氫化合物、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒及細懸浮微粒。監測資訊已上傳網站（http://211.79.130.66/c_index/envir/air_2a.asp）及愛台北APP，民眾上網即可查詢即時監測資訊，同時連線至懷生國中川堂資訊看板。

此外，除一般監測站，還有PM2.5成分測站、3個交通站、1處垂直站及1部監測車，要建構點、線、面3D首都監測網，全方位掌握北市空品變化與汙染源。

(中國時報)

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