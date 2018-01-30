龍潭270年過往 公所報你知

2018年01月30日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭區公所去年搬家後，搬遷過程整理出不少文物，龍潭區公所為此舉辦「凡走過必留下足跡─龍潭大事記檔案特展」，將展出至今年7月31日。包含龍潭發展歷史，以及目前區徽由來，填寫心得者還有小禮物，歡迎民眾參加。

龍潭區長鄧昱綵表示，龍潭最早在1744年開始，漢人進入員樹林地區開墾，後來1860年淡水開港後，茶葉、樟腦外銷，讓龍潭三坑開始發展起來。1946年後國民政府改郡為區，改街庄為鄉鎮，龍潭庄更名為龍潭鄉，1950年龍潭鄉由新竹縣改歸由桃園縣轄下。

後來1999年時，龍潭鄉人口突破10萬人，眾人認為有機會升格為龍潭市，因此當時的公所舉辦市徽競賽，由民間投稿作品的徵選出5個後，由鄰長等人先行郵寄投票，並在當年元旦舉辦全民投票，選出鄉徽。龍潭鄉公所升格後，鄉徽也繼續沿用，成為區徽。

鄧昱綵說，展覽分為2個部份，包含龍潭大事記年代表，記錄龍潭地區的發展歷史，包含歷屆行政首長、代表會及重要地方事件等。此外特展則是區徽由來、包含當時的公文展出，參加票選的候選鄉徽、選票等等。

另外展覽還有1996年至2017年關於龍潭的新聞簡報，歷年龍潭公所的出版品等等，歡迎民眾前往參觀。展覽地點設置在龍潭區公所4樓，即日起至7月31日，每周一至周五，上午8時至下午5時對外開放，歡迎民眾參觀。

(中國時報)