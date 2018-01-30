河川海洋整治 拚水清魚現

2018年01月30日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市推動河川及海洋汙染防治會議，29日訂定短中長期目標。副市長張政源說，台南市已通過39場畜牧廢水資源化計畫，每年施灌的廢水達13萬2832公噸，約可削減生化需氧量約643.67公噸，數量全國第一，希望達成2021年無嚴重汙染河段目標，呈現水清魚現的願景。

台南市環保局指出，2017年台南市因雨量少且分布不均，導致河川嚴重汙染長度略增，但河川汙染指數與2016年差異不大；不過，如果與2011年縣市剛合併時比較，仍由當時的48.8公里（12.5％）減至38.8公里（9.9％），改善20.5％。其中，急水溪、鹽水溪及二仁溪等流域的生態調查結果，發現魚種數量都有大幅上升，顯示河川環境已有效改善，生態多樣性也逐漸豐富。

環保局表示，今年的重點除針對台南市特定區域加強稽查管制外，更向環保署申請補助，規畫台南市鏡面、白河等2大水庫集水區內，聚落密集卻無民生汙水處理設施的專案計畫，透過整體性規畫評估辦理環境改造工程，改善水庫優養化水質，以符合供水用途。

此外，為解決酪農區畜牧的汙水問題，該局也已向環保署申請經費，評估設置酪農區生質能資源化處理中心的可行性，希望徹底解決急水溪畜牧汙染問題。

張政源強調，市府將持續推動河川及海洋防治工作，與專家委員、府內外單位密切合作，利用滾動式的政策檢討方式，訂定改善水質的短中長期目標，除著重下水道建設、水汙染源稽查管制、推動水質淨化、畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分等水質改善工程，更將融入觀光遊憩、文創產業等元素，提高民眾親水意願，循「治水、淨水、親水及保水」等步驟，開創整體水域的新價值。

(中國時報)