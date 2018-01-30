教部眼中無法 國家無望

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中國時報
羅瑩雪

台大校長遴選委員會通過遴聘管中閔為校長，綠營只因他有藍營色彩，難以接受，於是計謀周詳地先四處醞釀質疑聲音，再由綠委發難，藉審查預算時作成附帶決議，要求教育部調查疑點，並召開記者會連番炮轟管中閔論文抄襲以及遴選程序違反利益迴避。不久發現是烏龍爆料後，趕緊收手。原本擔任打藍助手的教育部接著上場，自任主打。

教育部長潘文忠本來就是綠營快打急先鋒，《促進轉型正義條例》一通過，馬上跳出來要求所有名為「中正」的學校改名，發現問題千絲萬縷，反應不佳，上面也有不同意見，才立刻改口。上次潘文忠的表現好歹有個《促轉條例》作依據，還算有所本，這次完全憑空發招，突破所有禁忌，真是勇氣十足。

民進黨立委撤案後，教育部原來的質疑失所附麗，且台大校長預定就職日2月1日迫在眉睫，本應立即依法發聘書給管中閔。但教育部捨此不為，竟莫名其妙要求台大全部21位遴選委員確認遴選過程沒問題，其存心刁難，彰彰至明。

台大依《大學法》規定的大學自治原則，訂出校長遴選辦法。此次遴選過程由全體21位委員全程參與。經過3輪投票，沒有一票廢票，全數有效，最後以12票贏過對手之9票，完成票選，過程中沒有任何委員就此遴選之合法性提出質疑，由全體簽名出席的會議紀錄足以明證。

教育部要求全體21位遴選委員再次確認遴選程序，就法而言，顯然是多此一舉。其言外之意，當然是希望有奉承上意的遴選委員充當打手。只要有人遲遲不表態，就可以拖待變，想方設法擋下這個聘案，就算台大校長因此難產，反正台大或國家社會之利益本來就非執政黨真正關心的重點，再怎麼樣也是自家人的利益要緊。

民主國家任何議案都不可能要求投票者全數同意，才能通過，連最嚴格的修正憲法變更國家領土案也只1/4提案，要3/4出席，3/4贊成即可。否則民進黨豈能仗著多數把持立法院為所欲為，令在野黨憤恨不平亦無可奈何？

大學校長既是票選產生，一定有委員支持不同候選人。若遴選結果必須所有委員百分之百贊同，大學校長恐怕永遠無法產生，除非所有遴選委員都是立場一致的官派人員，那樣也就不必這麼大費周章地辦什麼公開遴選，直接修法，將大學校長改為官派，還省錢省事。別讓人民被賣了還要自己負擔營造騙局的費用。

「民主法治」是民進黨當年打倒威權體制喊得震天價響的口號。大權在握後卻視法律如無物，清算鬥爭，侵吞民產，無所不用其極。民選立委擔心選票流失，多少還有些顧忌。政務官只要上面賞識，就保證飛黃騰達。這樣外不慚清議、內不疚神明的執政團隊，讓人民大失所望，此次台大校長事件更令知識分子徹底寒心。

教育部職司百年樹人的國家重任，自己帶頭違法亂紀，國家還有救嗎？或者教育部已備妥層層拒馬迎接知識分子？（作者為前法務部長）

(中國時報)

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