2018年01月30日 04:10 中國時報 范疇（作者為戰略顧問公司負責人）

Ethics這個字在中文被翻譯成「倫理」，這其實是個誤導性的譯法，因為Ethics的希臘字源（ethikos，ethos）指的是人類作為宇宙的一分子，其立身處世的原則，倘若翻譯為「道德學」或「道德哲學」會比較貼切。而「倫理」這個概念由於含有「倫」這個意指「秩序、差序」的漢字，難免留下了漢字文化圈下，走私儒家長幼尊卑、下級服從上級概念的餘地，例如，竟然會出現如「官場倫理」這類的荒謬詞語，從思想上就排除了現代政府的權力必須得到制衡的概念。但為了方便及從俗，本文中還是保留了「倫理」的用法。

今天世界上對倫理的討論，正在經歷一場翻天覆地的變化，誰也不知道20年後個人和社會的立身處世原則會變成怎麼樣。這場幾乎相當於地球南北極倒轉的巨變，固然社會型態的變化也是因素之一（例如都市化、全球化），但背後的主要動力還是來自科學和技術的飛躍。小至無人車交通責任的判定，中至基因改造的農魚畜產品的健康後果，大至通過基因工程改造嬰兒體質，甚至性別，以及早就成功過無數次的人造羊。

2017年11月15日，人類第1例換頭手術宣布成功，這樣一件大事由於侵犯到人類對生命的最基本觀念，許多人因為感到「噁心」而視而不見。但是事實上，早在2016年，義大利的神經外科專家塞爾吉．卡納維羅（Sergio Canavero）就已經成功地為狗換頭，復原後的狗兒活蹦亂跳。在狗身上實驗成功後，俄國總理普丁同意撥款2億5000萬美元讓該團隊在俄國境內做人類活體換頭實驗，對象是一位頸部以下癱瘓的青年。

在外界不知的情況下，該團隊將換頭工程首選地點從俄國轉移到了中國瀋陽的軍醫院，但實驗範圍縮小，改為替兩個剛死的大體進行換頭，雖是死屍，但在18個小時手術後進行各種醫學測驗，義、中團隊宣布手術成功，並訂於今年在中國進行活體換頭。

當時普丁為何積極想促成在俄國做？我們用小人之心度君子之腹來推測，普丁今年不到60歲，並即將邁入他統治俄國的第20年，若他想在「任內」復興彼得大帝的俄國夢，他難道不想保留一個日後利用更年輕身體換上他的腦袋，再統治俄國幾十年的機會？古時秦始皇為了萬世執政只能派人出海尋不老仙丹，今天雖然還無仙丹，但仙術已經成熟。

好，繼續用小人之心度君子之腹：普丁不是傻子，難道中國領導人是傻子？換頭延生術從俄國移到中國，豈是偶然？

這可能是在機器人取代自然人之前，人類遇上的最大倫理學或道德學挑戰。為活人換頭以延續生命，固然聳人聽聞，但是其實30年後，長生不老的技術可能變成常態。Google公司的首席創意科學家科滋維爾（Ray Kurzweil）在他的巨著《奇點》（Singularity）中，就預測2049年開始，機器智能將取代自然人智能，而自然人從2030年開始，就可因為醫學技術和基因工程而逐步邁入120歲、150歲、200歲終至長生不老的境界。

對於這類顛覆性的倫理問題，西方國家都採如履薄冰、戒慎恐懼的態度，但中國不一樣，從來就是法家掛帥、集體壓倒個人的中國，非常勇於碰觸倫理道德的極限，從控制個人隱私到通過科技統治社會，中國都走在人類的前沿。通過換頭或其他生技、醫藥、電子手段而延續特定人物生命一事，在思維尺度上並未超過中國光譜。

《華爾街日報》在上周刊出專文，分析為何美國開發出來的DNA知識，在美國法律還不允許實驗的情況下，中國搶先進行了各種活體實驗，技術成就已經超過美國。中國人口超過13.5億，從純科學的角度言，中國是一個地球上DNA庫存最為豐富、複雜的國度，在有異於西方宗教、醫學倫理，並且堅持其他國家不得干預其主權、人權的情況下，世人對中國的倫理底線，其實是毫無所知的。種種跡象顯示，未來10年中國將成為地球上、史上最大、最無顧忌的「倫理實驗場」，舉凡生技、醫藥、AI、社會管理各種領域，勢必出現令世人瞠目結舌的進展。這種跳躍式、無邊界的進展，其結果對整個人類的衝擊將如何？這本身就是一個世界必須開始探討的倫理議題。

(中國時報)