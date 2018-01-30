2018年01月30日 04:10 中國時報 陳建仲 （作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長） （作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

民進黨今年是否再和柯文哲結盟，先決條件似乎是柯P得先再一次確認蔡英文口中的「台灣價值」；不料柯卻反將小英：「很想知道她的台灣價值是什麼？」。老實說，台灣民眾和大陸民眾也都想知道，小英的台灣價值是什麼？台灣價值褪色了嗎？

遺憾的是，台灣價值總是被官方價值綑綁。戒嚴時期，服義務役的或上過成功嶺軍訓的，都知道：「奉行領袖遺志、服從政府領導、消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」的口號就是當時的價值。李登輝時代改為：「奉行三民主義、服從政府領導、保衛國家安全、完成統一大業」；到扁時代再改為：「奉行民主自由、服從政府領導、保衛台灣安全、效忠台灣人民」。過去只有國家沒有個人，強調大一統而拒斥台獨偏安；但如今小英口中的台灣價值，顯然是要以台灣為主體的價值，是要不從屬於中國大一統的價值。

柯P說台灣在東亞地區的特色是民主自由、多元開放，而法治、人權與環保有待改善，所謂的普世價值就是現階段的台灣價值。他也說過，不希望用世代戰爭取代藍綠對抗，因此今年的選戰主軸是「進步價值」。問題是，柯P的進步價值強調和不同立場者溝通、要走中道不訴諸兩極對立；他說兩岸一家親，堅持雙城論壇不能停。泛綠則批他企圖討好藍綠和對岸、從中牟利，揚言要割袍斷義。

然而，何謂台灣價值，民間顯然有不同的認知。好山、好水、好人，是以往台灣最吸引陸客的三大要素，但如今全台知名夜市都刮起倒閉風，去年台中市接連倒了6家大型夜市。日前媒體民調顯示59%陸客認為台灣「旅遊資源匱乏，不推薦去」。曾經享有盛名的日月潭、阿里山，竟被大陸民眾廣泛批評「沒去遺憾，去了更遺憾」，因為他們過去對美麗寶島的印象顯然褪色了。

當對岸猛辦貪官，綠營卻要為阿扁翻案；李明哲在大陸至少還有公審，但周泓旭案台灣卻採祕密審判，僅以自白就判刑並延押；當新黨4位青年幹部被以「非常手段」傳喚時，大陸網民真的被直播震撼了：「難道這就是台灣的司法？」

當民進黨執政民調直直落時，當局是否反省過，是誰帶頭破壞台灣價值？當大陸網民狂貼武統貼文時，小英的台灣價值難道不包括爭取對岸民眾的理解、緩和兩岸衝突？當台灣網民諷刺小英的「台灣價值」就是「低薪過勞」、「黑霧漫天」、「滿城拒馬」、「軍機繞台」時，蔡英文真該說清楚，她的台灣價值到底是什麼？

(中國時報)