2018年01月30日 04:10 中國時報 沈呂巡（作者為前駐美代表）

美國國務院的官網幾個月前將我們的國旗移除，我們交涉不但未恢復，最近國務院領務局及貿易代表署又跟進。我們外交當局反應強烈，除了「無法理解及接受」，將續交涉之外，更表示「嚴正關切」。

這4個字在外交上是很重的字眼。美國在《台灣關係法》中對我安全承諾也不過源自其第2條：「任何企圖以和平以外的方式決定台灣未來的努力，也是美國嚴重關切之事。」「嚴正」雖稍遜於「嚴重」，但近年台美雙方即使有重大歧見時，似也沒用過這樣的字眼，尤其蔡總統幾個月前才宣示台美關係從未如此之佳，無怪乎第2天總統府趕快出面緩頰，強調「美國是台灣在國際上最重要的盟友。」

但美國既與我無邦交，又不承認我們，官方的場域自然不容出現我國旗，就像國務院一樓大廳所置的各國國旗中就沒有我們的。但網頁為什麼會有，現在又為什麼紛紛拿掉，迄今雙方的公開回應都仍是官樣文章，看不出真相。最可能的解釋是，網站當初由設計者統一作業，而政策官員未察或未計較細節，但一旦有個不懷好意的第三者全面監看及抗議，情況當然就有不同。

問題是大陸監看台美關係一向鉅細靡遺，事事抗議，難以想像以前會漏掉美國官網上我們的國旗。但為什麼美方現在才有動作，而且接二連三，但對大陸機艦頻頻繞台，卻未見主動表示「嚴正關切」？這似也顯示美方現在抗拒中共的力道或意願均不如以前，這才是我們真正要嚴正關切的。而復旗之事不進反退，美方雖也有一些善意的言詞回應，但只要抬出「非官方」的原則說，大陸又仍虎視眈眈，我們又如何排拒及因應？

值得參考的最近案例大概是2年多前美國政府紀念二戰勝利70周年時我們的參與。當時美國政府以盛大典禮邀請十幾個二戰盟邦派代表，在華府二戰紀念碑共同獻花。大陸方面自然邀請中國大使而我們沒份。但我們駐處跟美國老兵團體關係良好，又強調我們才是盟邦領袖之一蔣介石政府的繼承人，因而也獲邀參加。照實以駐美代表處之名，一切待遇如同其他盟邦，包括由美軍禮兵扶持官方提供的花圈，由二戰老兵及現役軍官各一陪同獻花等。只一點不同，就是人家的花圈上有國旗，我們卻不容比照，因這是美國政府主辦的官方場合。

當時有人以為我們能參與這種場合，跟盟國代表平起平坐已經不容易了，但我們仍不以此為足，以我千萬抗戰將士軍帽上都有青天白日國徽，於是爭取在花圈上放置國徽。大會及美方外交單位終於同意，且允許在活動的官網上，將我國徽與各盟國國旗並列。

是日我個人與各盟國代表同坐貴賓席上，並順利完成一切程序，卻眼看大陸外交官多人在典禮開始後還在與會方爭執，據說他們連連抗議，大使也等在外面車上，但無法動搖我分毫，典禮中中國席位始終空置，事後據告美方也拒絕大陸的抗議。

我們有《中華民國國徽國旗法》，國徽的條文尚先於國旗，二者的尊嚴性也相當，若美國以缺乏邦交而無法官網復旗，則我們於美國官方場合使用國徽已有先例。只是我們現在的政府，不但去中去蔣，不紀念抗戰，又把雙橡園原來好好的國徽花圃鏟掉（被批評後才淡化恢復），今天如果要做相關交涉，如何振振有詞地引用前例？

(中國時報)