2018年01月30日 04:10 中國時報 莊淇銘（作者為國立台北教育大學前校長）

筆者擔任過3所大學校長：開南大學、高雄市立空中大學、國立台北教育大學校長。參與過3次大學校長遴選，也擔任過教育部大學校長遴選委員。此次台大校長遴選，是台灣大學校長遴選史上最荒謬、最難看、最赤裸裸的政治介入大學自治的一次。

此次事件，可以從三個層面探討：法制面、政治面、教育部。在法制面上，台大依《大學法》制訂的校長遴選辦法產生遴選委員，遴選委員要報教育部，再由遴選委員會依規定遴選。遴選過程中，多人依遴選辦法參選，試問，這個過程，教育部有提出意見嗎？詎料，遴選出管中閔後，出現一大堆奇怪的問題。如果不是管中閔，會有這些問題嗎？這就是不尊重制度。再者，遴選委員會是台大選出的，關管中閔何事？用俗話說，願賭服輸，不要輸了翻臉又翻桌，實在難看！

再談政治面。時代力量先出手，用預算威脅教育部，不能輕易聘任管中閔為台大校長。這真是荒謬，試問，不同的政黨候選人當選縣市長後，立法委員可以用預算威脅內政部，就不依法發聘書嗎？民進黨接著在立法院言論免責保護傘下，指控管中閔論文涉及抄襲，結果證明是子烏虛有。這種惡質的政治介入大學自治的作為，讓人搖頭嘆息！當年高舉大學自治，政治黑手退出校園的學界人士應該站出來捍衛學術自主吧？前中研院院長李遠哲、澄社成員、大學教育改革促進會成員在哪裡呢？

再談教育部。教育部是行政單位，行政單位要依法行政。教育部發大學校長聘書就是依《大學法》。根據無罪推論，在沒有被判決違法之前，教育部當然應該依法發聘書。教育部此次的作為，就是告訴所有國立及市立大學，民意代表可以用預算威脅教育部發大學校長聘書。這是嚴重的錯誤示範。

更荒唐的是，在台大完成調查作業，認定管中閔被指控的事沒問題後，教育部竟表示「必須由有權認定的單位進行權威性判斷沒問題後」，教育部才會承認結果，不是台大說了算。請教育部注意，很清楚的結果就是，管中閔依遴選辦法當選台大校長，教育部該做的只有一樣，就是依法頒發聘書。任何刁難過程就是違法亂紀。

教育部身為全國最高教育機構，職司教化。教育的基本常識之一為「身教」重於「言教」，教育部此次的錯誤「身教」，對台灣教化傷害甚鉅。教育部長潘文忠是台北教育大學的校友，教育部此刻正在寫台灣大學校長遴選的歷史，無論結果如何，歷史都會寫上一筆。

在蔣介石時代都有捍衛學術自主的胡適、蔡元培及傅斯年等為官的知識分子，而他們的風骨也影響教化了時代。在此呼籲潘部長，你是國家的教育部長，不是某政黨的教育部長，應該為教育的「大是大非」施政，而不是為政黨的「一己好惡」做事！

(中國時報)