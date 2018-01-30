社論－台獨背離現實 只是民粹工具

2018年01月30日 04:10 中國時報 主筆室

台獨論者攻訐統派的一個主要論點是，統派的聲音會讓國際社會誤以為台灣自己不想獨立，因而不會想要支持台灣。更極端的說法是，台灣要先勇敢宣布獨立，國際支持力量才會源源而至。這派論點不但攻訐統派，也批評蔡英文政府不夠勇敢，也正是出於這個角度，他們將統派聲音視為洪水猛獸，認為妨害了他們的建國大業，欲去之而後快。問題是，台灣決心獨立，國際社會就會支持台灣嗎？當國際社會必須在大陸與台灣之間二選一時，會選擇台灣，放棄大陸嗎？

各國在國際社會活動，最終目的在實現國家利益最大化，或許個人、政黨與政治領袖基於價值觀，希望實現民主人權、環保、動物權等理念，但理念性的主張在成為國家行為時，仍然必須服膺現實利益的需要，因而往往必須做出妥協。至於民族、宗教乃至分離主義等，更是沒有理念原則可言，常常淪為地緣政治和大國博弈的工具，這在許多國際衝突熱點地區已經表現得淋漓盡致。而在那些不具有地緣政治影響力的分離主義問題上，其他國家幾乎都採取與己無關的中立態度，這在前不久的加泰隆尼亞分離事件中就有清楚展現，西班牙的強硬態度並未受到各國圍剿，而加泰隆尼亞縱使公投通過，也沒有得到國際的支持。

台灣的國際處境顯然比加泰隆尼亞複雜得多，作為唯二的冷戰遺存之一，兩岸對立不僅是大陸與台灣雙方的分歧，也牽涉到美國、日本等國家的地緣政治需要，也正是因為這種需要，美、日等國才會介入台海議題並給予台灣一定程度的支持，以避免台灣與大陸復歸統一。但美、日等國並非為了台灣的利益才做此選擇，而是希望借助台灣制衡大陸，以維護其自身戰略利益。也正是因為這個原因，美、日等國並不願看到兩岸輕啟戰端，因而也會對兩岸局勢做出必要的管控，避免雙方擦槍走火，這是兩國明確反對台灣尋求法理獨立的原由。

如果能夠對這樣的國際情勢有所了解，台灣人應該明白，再多的立場溝通與政策遊說都不會從根本改變這些國家的戰略抉擇，最多只不過是在一些枝節問題上做出改變或者突破。至於其他國家，包括歐盟、澳洲等，雖然基於相同價值觀，議會經常出現親台言論，但政府層次卻非常保守，其立場不會因為台灣主張獨立而有所改變。就算台獨人士天天去國際社會發聲，各國也照樣不會支持台灣參與主權國家的國際組織。

其根本原因在兩岸國際影響力的消長，隨著大陸的崛起，國際影響力與日俱增，各國競相與大陸建立友好合作關係，因而除了美、日等極少數國家外，愈來愈多國家願意接受大陸定義的「一中」，並限縮與台灣的官方關係，至於台灣邦交國數量和駐外代表機構的減少，也注定是必然的趨勢。

統派在表達觀點的同時，其實也是在呼籲台灣社會回歸現實，不要繼續沉溺於台獨營造的謊言之中。經過兩岸互動30年，大陸和美方都已為台獨畫下紅線，台灣歷經3次政黨輪替，不同政黨的執政者統統不敢逾越，包括選前宣揚台獨的政治人物，選後也照樣乖乖維持現狀。換句話說，現時的台獨主張早已經淪為選舉動員機器，政治人物通過一次次重複的訴求來割裂台灣社會，以達到最大限度動員選民的目的，最終實現特定政黨選舉利益最大化。

更讓人不齒的是，台獨不僅成為政治動員的工具，它甚至也被許多團體和個人利用為牟取私利的工具。許多鼓吹台獨的人當然知道台獨的不可實現性，但仍然以此為藉口獲得影響力，或者藉此申請政府經費，進行民間募款，以台獨活動之殼包裝旅遊、經商的目的，在國際社會上演一幕幕荒誕劇。從這個角度看，統派的發聲只不過是揭穿了他們的畫皮，阻擋了他們的財路，這恐怕才是他們深深記恨統派的真實原因。

(中國時報)