短評－黃國昌又發作了

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中國時報
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時代力量立委不滿台中高分院前法官胡景彬到外役監過那麼爽，服刑這麼短就能假釋出獄，因此提出130個預算刪減及凍結案，封殺矯正署預算。對於時代力量的這一做法，不少人喊爽，給黃國昌按讚。

但時力的立委和按讚支持的人可能沒想過，立委透過這樣的預算刪減及凍結，不當干預了司法行政的獨立性及公平性，對社會的弊害將難以估計。

這道理很簡單，若是立委可透過預算的刪減或凍結干預監獄行刑的個案，那麼，立委就可以透過同樣的手法，干預法務部所有的司法行政運作，包括各級檢察機關的偵查作為。

立委是立法者，不是執法者。前法官胡景彬的犯行有多麼惡劣，包括黃國昌在內的任何人可以自由評斷，甚至於，黃國昌可以認為，胡景彬應該槍斃或者關到死。但胡景彬的犯罪行為該判刑多少年，則是由法院審判論斷，不受黃國昌意見的影響，這才叫審判獨立。

胡景彬因財產來源不明罪被判刑4年6月確定，執行檢察官將他發交監獄執行後，胡景彬服刑到什麼時候可以聲請到外役監，什麼時候可以聲請假釋，我們有全體受刑人一體適用的《監獄行刑法》、《外役監條例》、《刑法》等法律依循，不是矯正署說了算。

若說胡景彬可惡，他的犯行比起前總統陳水扁來說，是小巫見大巫。胡景彬這次服的刑是財產來源不明罪，但他的這些不法財產比陳水扁的海角7億少太多了，惡性也小很多。黃國昌難道沒看到陳水扁還在四處趴趴走，比胡景彬更爽。

黃國昌若是看不慣胡景彬太爽，他應該提案修法，把受刑人聲請到外役監服刑的資格、受刑人假釋要件再加限制，而不是就個案拿預算杯葛，要脅法務部。

(中國時報)

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