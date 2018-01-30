小英仍故我 警察倒更多

2018年01月30日 04:10 中國時報 葉毓蘭 （作者為亞洲警察學會祕書長） （作者為亞洲警察學會祕書長）

日前蔡英文總統上三立接受鄭弘儀專訪，被問到面對持續低迷的民調，是否對不起支持者時，她表示「應該是沒有」；對於被批評為「拒馬總統」，蔡英文說，她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手，做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好。鄭弘儀追問，是否仍認為自己是最會溝通的總統？小英說：「我依然是如此。」

小英的回答，對比就在最近才上演的「年終國際拒馬大展」與「圍城」大戲，令人傻眼，難道「在拒馬流籠中的溝通」，以及「不顧民調低迷的依然堅持」，都是小英心中的「台灣價值」？

在小英就任後的1年8個月以來，為了年金、《勞基法》、同婚、前瞻等議題走上街頭的民眾何其多？根據媒體報導，台北市警察局第一線員警反映，從小英總統上任之後，維安勤務的量比起輪替前多了3倍。在全球氣候日趨極端的此時，上街頭不是酷暑燠熱，就是淒風苦雨，套句小英的名言「如果不是人民忍無可忍」，誰願意冒著酷暑嚴寒上街？如果她真的是個最會溝通的總統，有必要動用這麼多維安警力，架起這麼多層的拒馬流籠，把人民防堵在能夠溝通的距離之外嗎？這些拒馬流籠不僅是民主台灣的奇觀，更成了台灣民主對話中的重層阻隔，隔開民心和朕意！

這個月上旬，小英的輔選列車開動，首站到南投中興新村，為民進黨候選人造勢，在前一天因大範圍管制中興新村，布置重重拒馬、護欄，引起民眾反彈，被批評搞得像戒嚴。當天又因為小英總統只在現場做了13分鐘旋風式演說後就快閃離開，卻動用了包括南投縣各警分局和支援的保四總隊，超過上千警力維安，更是讓人不解，這是在幫民進黨候選人造勢嗎？現場出席者多以綠營或偏綠無黨籍南投縣議員、鄉鎮長、民代及地方幹部為主，在傳統藍軍大本營的中興新村，這樣地與民對立隔絕，視民如敵的戒備森嚴，會為民進黨候選人爭取到多1張藍營的支持選票嗎？

蔡英文上台之後，屢次說了「勞工是她心頭最軟的一塊」，但軍公教警消恐怕就是小英最鐵石心腸的一塊，這也是她屢次強調，她知道改革經常會引發街頭的抗議，改革也經常要付出民調下滑的政治代價，「這一點我早有心理準備。」這個心理準備就是不斷向上加碼的拒馬與維安警力。說穿了，小英政府「改革」的最大受害族群，就是警察。

在上一波《勞基法》修法的抗爭中，有很多基層警察因為維安的過度動員疲憊不堪，透過不同的管道炮轟警界高層，已經形成警察領導統御上可能一觸即發的危機。其實整個警察群體，人人都是受害者，不分階級、內外勤，也不論在職，還是退休。

過去的陳抗維安，基層體力勞力的付出最辛苦，除了轄區分局的幹部外，很少會累及警政高層。但是自從前年12月26日立法院通過婚姻平權法案時，數千名反同群眾衝向凱道，進逼總統府之後，爾後只要與小英相關的維安勤務，依照國安高層的指示，都要在警政署開設聯合專案指揮所，即所謂的一級、二級開設，分別由警政署署長、副署長坐鎮，各組室主管進駐，耗費有形無形警力之鉅，超出任何人的想像。

小英總統的任期還有2年4個月，如影隨形、遍地開花的拔菜（蔡）、獵鷹（英）行動，方興未艾。小英再如此的依然故我，還會有更多警察倒下。

(中國時報)