兩岸穩 何必對日委曲求全

2018年01月30日 04:10 中國時報 何思慎 （作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任） （作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

日本外相河野太郎任內首度訪問中國，28日與中國外長王毅會談，力爭早日舉行「中日韓峰會」，並實現安倍與習近平互訪，使中日關係在《中日和平友好條約》簽訂45周年之際，回復正常。在中日關係回溫時，北京認真考慮放寬或解禁日本核災區食品管制。共同社報導，中國提案與日本共同成立工作小組，檢討日本福島等受核災影響的10縣農產、食品出口中國的管制措施。

日本將核災區食品管制解禁視為中日關係改善的重要訊號，而中國亦將此操作為中日對話的籌碼。在蔡英文政府囿於民意對日本核災區食品的懸念，遲遲未能解除管制時，若中國先行解禁，無疑將對台日關係造成壓力。

誠然，日本的農產、食品價格雖偏高，但在中國富裕層擴大下，中國市場逐漸成為日本食品重要的海外市場。中國解禁核災區食品將為日相安倍重振核災區經濟帶來莫大助力，有利於安倍在9月爭取三連霸自民黨總裁，亦能成為中日關係增溫的催化劑。

北京檢討日本核災區食品管制之舉更成為日本對台交涉的外交槓桿，令反核但親日的民進黨陷入尷尬，面對7成4的民意反對解禁，支持度低迷的蔡英文在此賽局中，難與北京競爭。

此外，日本亦以核災區食品解禁為前提，堅拒與台灣洽簽「經濟夥伴協定」。顯然，蔡英文不解禁，台日關係後續發展一切免談，日本以解禁核災區食品綁台日關係的態度，實與其過去要求北京應不設前提地重啟中日對話之立場矛盾。

國人對日本素來抱持好感，反對日本核災區食品輸台乃基於食安，而非抵制日本。惟在核災食品解禁的交涉中，日本堅持此為科學的問題，台灣不應非理性的管制，且日方認為我國對福島等5縣食品的進口禁令違反WTO的《SPS協定》，揚言若我方一味抵制，將不排除向WTO提告。

其實，科學數據無助於重建對核災區，特別是福島縣農產、食品之信賴，此乃因心理因素所致，日本無須對台灣苛責。相較於日本持續在「中日韓峰會」架構下與中、韓交涉自由貿易協定，日本對台灣的態度並不公允，亦與台日友好的氛圍相左。

在台日鬆綁核災區食品管制的角力中，令國人目睹國際政治的現實。在兩岸關係不睦及中日關係升溫的態勢下，我方應對日本要求解禁福島等核災區農產、食品管制的壓力著實缺乏籌碼。此不禁令人想起馬政府時期在兩岸關係緩和的現實下，不僅締結《台日漁業協議》，更創設「台日漁業委員會」，尋求爭端的解決。當時，我方不必委曲求全，台日關係亦未因之惡化。

此可證，穩定友好的兩岸關係始為我方對日交涉，爭取利益的最大籌碼。

(中國時報)