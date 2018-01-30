2018年01月30日 04:10 中國時報 郁慕明（作者為新黨主席）

中央警察大學教授董立文說，兩岸關係好壞全在北京一念之間，若一再對台施壓，只會讓兩岸分道揚鑣。此人現任親綠組織「台灣智庫」諮詢委員，擔任過民進黨中國事務部主任，此時此刻做此發言，自然帶有替蔡英文放話的意味。

這段話表面像是對大陸警告，實則卻是色厲內荏，半夜吹哨給自己壯膽。就像去年12月新黨和中共中央台辦正式會談，陸委會聲明回應，竟是向大陸喊冤說蔡政府沒搞台獨、不是「去中國化」。就算外在裝得再怎樣自大，也遮掩不住內心的恐慌。

正所謂敢做敢當，民進黨在主張台獨，力推去中國化，早就是眾人皆知的事。今天董立文所做的發言，無非是要北京別對台灣施壓，否則兩岸就會分道揚鑣。但在2016年蔡英文上台之始，不就和大陸分道揚鑣了嗎？

歷史教訓告訴我們，戰爭的爆發往往就在一念之間。蔡政府執政近兩年來，口口聲聲「維持現狀」，要大陸「再給善意」，但事實卻是蔡政府率先挑釁，不僅放話，更有實際行動。早在2014年蔡英文便拋出「天然獨」說，駁斥民進黨內凍結、廢除台獨黨綱之議，台獨之心昭然若揭。

蔡英文執政以來，一味否定九二共識，主動和大陸分道揚鑣，2016年9月更透過給民進黨黨員的公開信，宣示要「力抗中國的壓力」。大陸還沒對台施壓，蔡英文就發表對大陸的分手信，主動將兩岸「冷和平」的局面，上升到「冷對抗」的地步。

不僅如此，蔡英文上台沒多久，就忙著推出「中國史併入東亞史」的新課綱，大砍文言文比例，乃至親自到南島「尋親」，將台灣的下一代徹底「斷根」。又說台日是命運共同體，配合民進黨執政縣市重建日本神社，甚至連日本軍旗都印上農民曆封面，台灣真要走上「聯日抗中」的道路？

蔡英文一路以來的「一念之間」，造成兩岸走到如今的僵局，更將台灣的命運推入困局，未來命運竟真繫於北京的「一念之間」！所幸北京的一念之間，決定以「分開對待」處理蔡政府的「分道揚鑣」，那便是將台灣的官方與人民分開對待，將支持台獨和不支持台獨的人民分開對待。

然而，若按董立文所言，蔡英文不會示弱，相關發言與行動也只會更強硬，那就正如蔡英文自己所說，「武統當然是大陸選項」，人民豈不跟著遭殃？目前看來，大陸仍舊保持克制，任由台灣「自生自滅」。但隨著中國大陸崛起加速，台灣要怎麼自力更生？人民出路又在哪裡？

戰爭還是和平？真的就在一念之間！這不是危言聳聽或長他人志氣，因為這是確實存在的問題，否則民進黨既已全面執政，蔡英文要獨就獨了，又何必這樣頻頻對大陸放話呢？

(中國時報)