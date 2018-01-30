2018年01月30日 04:10 中國時報 彭懷真（作者為幸福家庭促進協會理事長）

隨著新總裁的人選揭曉，彭淮南還要到中央銀行上班的日子屈指可數。我在此沾些同宗的光，以往介紹自己姓氏時總是說：「澎湖的澎，沒有三點水。」近年則說：「彭淮南的彭。」接著解釋與他非親非故，只是第一個名字剛巧念起來相同。如果彭淮南做得不是那麼好，我會想以他來介紹自己的姓氏嗎？當然不會！

彭，不算是罕見，卻也不是熱門的姓氏。在中國大陸近年來有時排39位，有時排到40位。台灣的比例稍微高一些，在35名左右。如果確定由楊金龍接掌央行，按照內政部戶政司的統計，楊姓是第10位，有2.66%的台灣人姓楊。在大陸則高居第6位，僅次於李、王、張、劉、陳，有3.08%姓楊，人數超過3700萬，是台灣人口的1.6倍。在台灣，姓楊的略少於總統的姓氏─蔡。在大陸，姓蔡的比姓彭的還少，排44位，當然比姓習的多，習姓在大陸的百家姓排到第269位。

小時候得知傳說中的彭祖活到800多歲，是長壽仙人，就曾介紹自己姓氏是彭祖的彭，但對方常一頭霧水。彭祖畢竟太久遠，那麼，姓彭的是否比較長壽呢？缺乏精準統計。彭淮南長壽又有智慧，已可以確定，剛在1月2日滿79歲的彭淮南還能如此活躍，在全球工商財經領域實在罕見。

美國全球金融協會在2000年就給予上台2年的彭淮南A級的評等，2005年再次獲得，然後難能可貴連續到去年都是A級評等，總共獲得14次，14A總裁，全球唯一。在台灣政壇，也找不到一位歷任4個總統、15個內閣的奇才。中央銀行的同仁有這樣的老闆，與有榮焉，連小他20歲的我都沾光，以姓彭為榮。

陌生人初次見面最常問「貴姓」，如果知道姓氏一樣，是「同宗」，立刻覺得親近一些，認為系出同源，有相同的血緣。「光宗耀祖」固然是傳統思想，卻不該貶損輕視，無數人為此兢兢業業，有為有守。有為方面，積極勤奮；有守方面，謹言慎行。

帶著「光宗耀祖」的思維，在職場上比同輩更努力，壓抑自己的慾望，克制自己的貪念，力求展現才華，這4個字內化在千千萬萬人的心頭，產生了莫大的動能激發人們向上提升，也避免向下沉淪；否則被外人說三道四，批評到同家同宗，太沒面子了。

德國社會學大師韋伯強調「新教倫理」是西方資本主義精神的核心信念，敬畏上帝因而勤奮工作，如此有助滾動資本主義。在彭總裁及許多出色人才身上看到了另一種倫理，光宗耀祖在資本主義的運作中產生了另一種動能。近年來東亞，尤其是華人地區的經濟快速進步，絕不能忽視無數人心中渴望光宗耀祖的信念。

身居要職的人，是否能在卸任時，對得起自己的姓氏呢？想想彭總裁吧！

(中國時報)