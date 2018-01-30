賈靜雯：父母的嘮叨是幸福

2018年01月30日 00:43 中國時報 洪秀瑛 專訪

賈靜雯（左）和大女兒Angel（梧桐妹）現在分隔兩地，母女感情仍親密。

賈靜雯響應「2018旺旺孝親」活動，特別與讀者分享成長時期與父母相處點滴及親子間相處之道，藉此呼籲孝親至上。她鼓勵現代人忙碌之餘也要放下腳步，「希望現在年輕人不是花時間在上網，而是看看家人渴望陪伴的眼神。」孝順父母最重要的是什麼？賈靜雯說，從媽媽身上看到，年紀愈大追求的物質慾愈低，「其實父母真正快樂就是來自兒女的平安和健康」。

賈靜雯的祖父母當年在台北東區開一家北方菜館「天津衛」，老台北人至今仍有印象，16歲那年她在路上被星探發掘，拍攝第一支廣告「妞妞甜八寶」，從此踏進演藝圈。後來，賈爸經商失敗一病不起，家族的餐廳結束營業，有整整1年時間，她與爸媽、弟弟4人、5隻貓窩在10坪大房子；20歲時，她咬牙扛起龐大債務重擔，肩頭練就如鋼鐵般強硬。

母女角色互換

賈靜雯說，對小時候的印象是，爸媽經營餐廳非常忙碌，她和弟弟不論生活或寫功課都是和表哥、表姊在餐廳裡度過。爸爸的觀念傳統，除了家中門禁嚴格，「同學打來聊天，爸爸也會管。」媽媽是傳統女性，對小孩的愛無悔無私、任勞任怨，有很強的包容力和毅力，是標準魔羯座。媽媽對子女的愛不是掛嘴上而是實際行動，父母的教育方式影響了她對家庭、人生看法。

媽媽以前常告訴她「吃苦當吃補」，讓她養成即使工作辛苦也不喊累。她說，媽媽直到現在仍把她當小孩看，她常跟媽媽開玩笑：「媽，我都已經3個小孩了，妳可以放輕鬆一點，媽媽說：『妳到60歲，如果我還活著，我還是一樣會念妳，這就是母女。』可能大家會覺得父母都是嘮叨的，但那種嘮叨是種幸福。」現在母女角色互換，反而是她常盯著媽媽準不準時吃飯。

喜歡過節氣氛

賈靜雯最常陪媽媽一起吃飯或找個媽媽喜歡的地方喝下午茶聊天，「其實她最喜歡的就是看到兒孫在身邊」。她自己喜歡過節氣氛，因為透過過節照片、影像，可以看到媽媽滿意的笑容及幸福狀態。她想對媽媽說：「好好享受我們給予的幸福感，不要那麼操心，希望她輕鬆一點過生活，我自己也是屬於操心型的，但我正在學習怎麼樣讓自己用輕鬆方式面對這件事。」

(中國時報)