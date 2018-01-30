賈靜雯《幸福》當開明媽自打80分

賈靜雯（右）有空常帶著女兒咘咘陪伴媽媽。

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中國時報
專訪
賈靜雯（右）年輕時和爸爸（左）及弟弟留下難得的家庭照。

賈靜雯最近在自傳新書《賈如幸福慢點來》回顧從原生家庭到離婚、再婚生女之路，失婚後找到幸福的故事，精采人生劇本和她演過的角色毫不遜色。她說剛入行時，遇到委屈會在媽媽面前掉淚，後來覺得眼淚無法解決事情，「每一滴眼淚對媽媽來說都是心疼，所以年紀愈大，媽媽沒看過我這一面，盡量能帶給她開心就帶給她開心。」

賈媽一直都是賈靜雯很好的陪伴者，多年前賈媽罹癌，賈靜雯同樣也用心陪伴媽媽，「因為我知道那病痛我不能幫她做什麼，只有自己對自己身體的感受度最強烈，陪伴是最好的紓緩藥劑。」幫媽媽圓過什麼夢？賈靜雯說：「她最大夢想應該就是我們平安和健康，她沒說過她最大夢想，除非她說她想見我爸爸一面，但我可能沒辦法幫她。」

賈靜雯育有3女，大女兒Angel已進入青少年、咘咘快3歲、Bo妞8個月大。她的教育原則和很多父母一樣，最在乎人品。在上海念書的Angel，前不久被她爸爸孫志浩取消IG，Angel有反抗？賈靜雯說：「小孩子嘛，網路世界對他們都是重要的，她算服從。」坦言教養3個孩子有難度，因為現在連咘咘都會把「不要」放嘴邊。

「一直以來，不管對大女兒還是咘咘，即使他們說不要，我不會立刻跳腳說為什麼不要、為什麼不聽我的，當她們說不要，我會問為什麼、要講原因，說服得了我，我就會聽妳的，所以Angel就不會是叛逆起來什麼話都不講，她也藏不住話，所以我都能用理解的方式和她溝通。」

賈靜雯在媽媽這個角色上開明又理性，給自己打幾分？她自信地說：「我覺得有80分以上。」

(中國時報)

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