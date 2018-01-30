黃尚禾紐約當星巴克超人

黃尚禾最想演喜劇角色，自認可能是臉長得不夠好笑才沒被發掘。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
黃尚禾（右）在電影裡有濺血打戲，笑認都是被打居多。

在《角頭2：王者再起》日前公開的電影預告中，黃尚禾滿身血坐在釣蝦場生死未卜，畫面怵目驚心，讓他不禁感嘆從戲劇《一把青》、《天黑請閉眼》，到電影《搶紅》，他演出的角色往往都會以「領便當」收場，黃尚禾苦笑說：「我超容易領便當的，根本是便當王。」

黃尚禾透露，為拍攝釣蝦場的打戲，演員們連拍3天，從晚上5點拍到早上5點，他長期畫著爆血的傷妝，畫到臉都過敏，坦承真想演喜劇、純愛戲，但自認問題出在臉，「可能我的臉看起來很有心事，所以都演心理扭曲的人。」還許願2018狗年希望便當領得少一點。

黃尚禾表演科班畢業，曾在紐約辛苦接演藝工作，當了5年的「星巴克超人」。那時他瘋狂面試選角，拉著一卡行李箱跑透全紐約，「行李箱裡面有唐裝、功夫裝、廚子服，亞洲演員多演這些。」他說當時最常在星巴克廁所換戲服，店員都封他是超人，「星巴克就是我的變身電話亭。」

窩超市背劇本

紐約的超市也是黃尚禾常出沒的地方，為省錢，他會把即期肉品換到陳列最後方，過幾天回店裡再挖出來，趁快過期的時候跟結帳員拗折扣；加上超市環境明亮、安靜，適合閱讀，「我都會在超市背劇本，邊試吃邊背，背好了也吃飽了。」最誇張是有一次晚上進去超市，「等到晃出來天都亮了。」

(中國時報)

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