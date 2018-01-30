傑斯8入圍落空 布魯諾7獎全中

2018年01月30日 00:43 中國時報 潘鈺楨 報導

惡女凱莎（中）領著一票身穿白衣的女歌手，一起獻唱。（法新社）

第60屆葛萊美音樂獎於台灣時間29日上午在紐約舉行，火星人布魯諾（Bruno Mars）繼全美音樂獎後，再度橫掃葛萊美成為最大贏家，入圍的7項大獎全都拿下，包括年度製作、年度專輯、年度歌曲、最佳R&B演唱、最佳R&B歌曲、最佳R&B專輯及最佳非古典專輯策畫。他領取最大獎年度專輯時，在台上開玩笑：「葛萊美不要把我卡掉。」表示這些歌是他以愛與喜樂的心而寫，「我在這張專輯中只想呈現這些心情，看大家跟著起舞。」

肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）囊括5大獎，紅髮艾德（Ed Sheeran）奪2獎，演唱迪士尼動畫電影《海洋奇緣》主題曲的加拿大歌手艾莉西亞卡拉（Alessia Cara）則抱走年度新人；反觀入圍8項居冠的饒舌天王傑斯（Jay-Z），則是跌破眼鏡空手而歸，成為最大輸家。

典禮中惡女凱莎（Kesha）與辛蒂露波（Cyndi Lauper）、卡蜜拉（Camila Cabello）、安德拉黛（Andra Day）等女歌手一身全白響應好萊塢「Time’s Up」運動，上台齊唱〈祈禱〉，令人為之動容。

其他演出包括女神卡卡（Lady Gaga）自彈自唱〈喬安〉、〈一百萬個理由〉。

艾爾頓強獻唱

她表示〈喬安〉是獻給父親的姊妹「喬安」，「這首歌是為了愛及憐憫，即使大家不明白。」並在唱完時喊出「Time’s Up」。布魯諾則與饒舌女歌手Cardi B合唱新歌〈Finesse〉；老牌歌手艾爾頓強（Elton John）、U2也登台獻唱。

(中國時報)