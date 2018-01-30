微甜女孩 嗆酸民鬼纏身

微甜女孩團員牙牙（左起）、愛波及娃娃昨出席發片記者會。（粘耿豪攝）

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中國時報
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微甜女孩（WAYsugar）由平均年齡24歲的娃娃、愛波及牙牙組成，3人歷經一年半培訓出道，卻被網路酸民批顏值差、沒身材，3人29日在新專輯《愛麗絲》發片記者會上聊起此事，愛波怒嗆：「他們（網友）一定是被惡鬼纏身，送無名指給他們，至少我們是勇敢追夢、他們只會躲在鍵盤後面，永遠都是『無名小卒』。」

微甜女孩坦言有看到網友留言評論，對於批評，娃娃說：「我會去看他們（網友）的頭像（照片），覺得他們好可憐。」牙牙要朋友別替她們擔心：「我們很好，神清氣爽。」

3人為記者會苦練鋼管舞一周，昨大秀舞技卻跳到鋼管「連根拔起」，她們說：「國外有很多鋼管舞蹈是性感的，一點都不會聯想到色情和低俗，想挑戰大家對鋼管舞既有印象。」自爆練到胯下瘀青，「有燒起來的感覺」。

胡曉菁送禮相挺

活動上播放她們家人的祝福VCR，娃娃看到遠在馬來西亞的爸媽錄製影片淚流不止，為受訓已1年沒回家的她說：「希望闖出成績，讓他們過好日子。」朝偶像S.H.E邁進。

80年代女團「星星月亮太陽」中的「星星」胡曉菁昨站台，送上青木瓜四物飲為胸圍都僅B罩杯的微甜女孩「補胸」；3人對「平胸」身材毫不在意，娃娃說：「我們很Enjoy這個狀態，畢竟已經跟它們和平共處多年。」透露參加活動會貼NuBra，讓胸部升級D罩杯。

(中國時報)

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