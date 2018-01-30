堂娜 人生轉角遇見幸福

2018年01月30日 00:43 中國時報 陶福媛 報導

薛智偉與堂娜攜手做公益，出席東西名人的慈善派對。（WE PEOPLE東西名人提供）

堂娜穿LANVIN訂製婚紗與富商薛智偉在去年底走進結婚禮堂。（LANVIN提供）

去年底，51歲的堂娜與身家百億的四星國際董事長薛智偉走進婚禮，走出各自人生低潮，攜手邁向幸福人生。日前這對新人登上《WE PEOPLE東西名人》雜誌封面，分享兩人相識相戀過程，猶如熟女版灰姑娘故事，愛情不僅更加浪漫，且蘊藏人生哲理，值得細細品味

演藝生涯中斷練瑜伽重新站起

堂娜在27年前曾發生嚴重車禍，差一點不能走路，演藝事業也被迫中斷，後來是靠勤練瑜伽才重新站起來；她曾與髮型師前男友相戀近二十多年，最後也無疾而終。

薛智偉曾有幸福的婚姻，因為妻子熱愛時尚而經常陪同跑趴，夫妻倆鶼鰈情深，在台灣時尚圈傳為美談。然而多年前愛妻不幸病逝，對他來說是嚴重打擊，原本美滿人生頓時深陷低谷，久久無法走出喪妻之痛。

堂娜、薛智偉兩人原以為幸福已經遠離，直到3年前LANVIN總裁王效蘭一手促成美事，人生才有了新轉機。堂娜先是在王效蘭的請託下教薛智偉瑜伽，但兩人的第一堂瑜伽課只喝了杯咖啡就結束，接下來長達1年未連絡；隔年，堂娜隨口問起薛智偉近況，薛基於禮貌與堂娜通了電話，也許是時機成熟，也許是兩人都已揮別過往傷痛，這回兩人相談甚歡，開始交往。

工藝大師手工縫製訂製婚紗

知天命的年紀遇到愛情，雖不似小情人般乾柴烈火，但攜手步入結婚禮堂的意念卻更加堅定，薛智偉給了堂娜一個夢想的婚禮，堂娜則給了薛智偉一個家。媒人王效蘭則送給新人一襲美麗的訂製婚紗，婚紗上精繡logo蕾絲是巴黎刺繡工坊的工藝大師一針一線手工縫製，象徵深情交織的愛情。

兩個不幸的人，在人生的轉角處相遇，一起找到了幸福。這，就是熟女版灰姑娘的故事。

(中國時報)