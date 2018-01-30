葛萊美紅毯 讚女權反性侵

女神卡卡（Lady Gaga）以一襲黑色Armani Prive高級訂製系列晚禮服現身葛萊美，高衩、拖尾細節氣霸紅毯，前襟別著的白玫瑰亦呼應好萊塢的「Time’s Up」女權運動。（CFP）

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中國時報
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TFBOYS成員易烊千璽以大中華區唯一受官方邀請觀禮明星身分出席典禮，身上CHANEL香奈兒2018春夏前導系列褲裝青春無敵。（CFP）
前「五佳人」團員卡蜜拉卡貝優（Camila Cabello）這回獨撐大局，以一身紅色Vivienne Westwood深V禮服性感亮相。（CFP）
「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）選穿GUCCI訂製禮服，高衩荷葉邊裙襬露出美腿曲線，搭配頭上星星皇冠，充分展現如迷幻嗓音般的神祕感。（CFP）

第60屆葛萊美音樂獎頒獎典禮於紐約當地時間28日晚間舉行，眾星為年度音樂盛事做足準備。搬出性感高衩、深V禮服外，為了響應好萊塢「Time’s Up」女權運動，選擇別上或手持白色鮮花走紅毯，無聲表達對反性侵的訴求。

身為入圍者暨表演嘉賓的女神卡卡（Lady Gaga），就以一襲Armani Prive高級訂製系列晚禮服別上白色玫瑰花朵現身，黑色蕾絲連身褲裝搭配高衩裙及拖曳長襬，女王氣焰爆棚。擁有迷幻嗓音的「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）則選穿GUCCI訂製禮服，同樣以高衩荷葉裙擺露出美腿曲線，還將白色花朵元素巧妙融入手環裝飾中，加上頭頂星星皇冠，整體神祕感十足。

自女團「五佳人」單飛後的歌手卡蜜拉卡貝優（Camila Cabello），這回獨挑大樑以紅色Vivienne Westwood訂製禮服亮相，合身剪裁搭配胸前深V事業線，性感逼人。而TFBOYS成員易烊千璽則打出大中華區唯一受官方邀請觀禮明星的頭銜，以一身CHANEL香奈兒2018春夏前導系列褲裝赴約，穿上以斜紋軟呢與丹寧布料拼接而成的外套，輕鬆中展現無敵青春力。

(中國時報)

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