2018年01月30日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

OK超商哈燒炸雞夯賣，成為寒流黑馬熱銷品，原價每支42元。（OK提供）

OK超商獨家限定棉花糖咖啡，原價55元，即日起推出第2杯10元優惠。（OK提供）

新上市韓國三養火辣雞肉起司鐵板炒麵，69元。（萊爾富提供）

7-11熱食新品「御選紅燒牛肉麵-半筋半肉」，售價129元。（7-11提供）

「BIGBANG x moonshot 10周年護脣膏」，31日起早鳥優惠499元，指定門市限量600支。（萊爾富提供）

低溫來襲，強烈冷氣團、寒流將持續近10天，北部低溫將下探10度以下。各超商每逢低溫便加強保暖企劃，除了鍋物、發熱衣等定番商品；近期也新推韓國泡麵、獨家護脣膏，甚至隱藏版炸雞等，抗寒就是要盡量躲在家取暖。

自助煮麵機報到 炸物熱銷

才剛引進自助煮麵機的萊爾富，新推在韓國人氣超高的不倒翁超濃厚起司拉麵等5款韓國泡麵，2月27日前，指定泡麵第2件6折優惠。抗寒保養主打獨家南韓天團「BIGBANG」護脣膏，與高絲潤肌精系列等。而發熱衣、暖暖包與口罩享最高優惠買1送1起。

OK超商熱食類以「麻油雞細麵」、「台灣味牛肉麵」及「泡菜豆腐鍋」躍居暢銷前3名。哈燒炸雞單日夯賣高達5000支，哈燒蛋塔業績也成長2成，可見天氣愈冷，炸物及甜食愈熱銷，OK超商加碼購買炸雞與蛋塔可再省10元。季節限定的獨家「棉花糖咖啡」，即日起推出第2杯10元。

熱食新品上市 關東煮優惠

7-11主攻熱食，新上市的「御選紅燒牛肉麵-半筋半肉」，主打3塊腱子肉+2～3塊牛筋，話題性高；同時還有沙茶魷魚羹麵、加熱飯糰，及加熱沙拉等搶攻低溫商機，業者預估這波寒流可望帶動銷量約1～2成成長。

全家便利商店觀察，在前天（28日）氣溫下降時，關東煮單日業績成長3成以上，暖暖包最受歡迎，單日銷售暴增5倍。2月27前，關東煮任選4個即送麵食；羽絨外套優惠價1490元、羽絨背心優惠價1090元，集滿1000點全家點數可另優惠兌換。

(中國時報)