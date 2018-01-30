2018年01月30日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

中壢大江購物中心「新馬辣經典麻辣鍋」首次插旗桃園，昨日開始試營運。（中壢大江購物中心提供）

統一時代百貨台北店即將在2月13日引進日式涮涮鍋吃到飽專門店「涮乃葉」。（統一時代百貨提供）

冬天就是要吃火鍋，百貨業者引進火鍋品牌搶客；Global Mall桃園A8店搭上火鍋熱潮，主打在北部以澎派著名的「捌圓堂-和牛龍蝦帝王蟹鍋物專賣店」，店中有比手掌大的紅蝦、龍蝦等海鮮食材；統一時代百貨台北店則是主打健康觀念的概念日式涮涮鍋吃到飽專門店「涮乃葉」。

Global Mall桃園A8店「捌圓堂」預計2月14日登場，將推出4人黑毛和牛龍蝦雙塔套餐優惠，原價6890元，新春優惠價5999元；統一時代百貨台北店「涮乃葉」則在2月13日開張，現場提供冷藏加水霧的蔬菜開放式吧檯，提供饕客現採現吃的感覺，連肉類也採現切提供，吃到天然原汁原味。

中壢大江購物中心自去年大改裝後，餐飲品牌陸續進駐，包括全台第二店的「鳥丈爐端燒」，承襲台北首店設計風格，將獨棟的日式房舍搬進館內，並獨家推出一系列「御膳料理」；昨（29日）開幕的「新馬辣經典麻辣鍋」也是首次插旗桃園區域，吃到飽的菜單中還有天使紅蝦、澳洲M9+和牛。

(中國時報)