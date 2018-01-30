百貨情人節巧克力玩快閃

Amedei限量聯名年節禮盒系列，有芙芙（左上起順時針）、Patisserie ALEX、稻町森、艾斯特、Studio du Double V、SEASON、艾蕾蒂、法朋等名店，價位在375元至1580元間，BELLAVITA專門店、31日起在SOGO忠孝館快閃店都有。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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新光三越獨家Cacao Sampaka甜蜜巧克力三品禮盒2600元，集結經典的夾心、最受歡迎的松露與招牌巧克力，2月4日前持貴賓卡、聯名卡享95折優惠。（新光三越提供）
Amedei限量情人節系列濃情大禮籃6888元，在BELLAVITA專門店推出。（JOJ PHOTO攝）
微風台北車站不二緻果巧克力真乳捲，原價350元、特價299元。（微風提供）

百貨情人節巧克力玩快閃，義大利頂級巧克力Amedei艾美黛因應情人節檔期，31日至2月14日在遠東SOGO忠孝館11F開快閃店，與BELLAVITA B2F專門店同步推出限量情人節系列；並和9家烘焙或甜點名店以Amedei為原料發揮創意，合作限量年節禮盒系列，兩系列商品皆為全球獨家。

Amedei首次跨界聯名

Amedei採用頂級Criollo克里歐羅巧克力豆，被CNN評為全球最昂貴獨特的巧克力，今年台灣代理商富美佳貿易首次爭取到跨界聯名，其中，芙芙法式甜點「新春頂級Amedei點心禮盒」、日光角落烘焙坊「Amedei手工餅乾禮盒 」、Patisserie ALEX法式甜點「Amedei 9號餅乾」和Studio du Double-V「Amedei 9冰淇淋禮盒」皆選用全球唯一連續4年獲AOC巧克力金獎的9號金獎巧克力。

情人節禮盒預購中

新光三越因應情人節在小年夜，獨家引進西班牙皇室御用品牌「Cacao Sampaka甜蜜巧克力三品禮盒」，來自法國、米其林星級餐廳愛用的頂級巧克力「Michel Cluizel完美比例巧克力禮盒」；與已售罄的美國「Junior’s經典紐約起司蛋糕」、北海道「LeTAO皇家山峰情人節限定巧克力禮盒」，4款月初至今銷破700盒。

微風店長精選的情人節禮盒中，微風台北車站「不二緻果巧克力真乳捲」，鮮奶油原料北海道十勝的乳源；微風超市草莓香檳禮盒、鮭魚心之戀組合和法式魚子醬生蠔組合都適合燭光晚餐，皆採預購，詳洽（02）6600-8888#7221。

(中國時報)

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