淨水系統為水質把關

BRITA mypure pro超微濾專業級櫥下型淨水系統，共4款，即日開始預購，預計3月左右出貨；1萬5900元至2萬9500元。（BRITA提供）

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中國時報
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BRITA mypure pro X9，均附超微濾專業級濾芯CB-UP，業界最小0.01微米中空絲膜過濾科技，2萬9500元。（BRITA提供）
3M全戶式不鏽鋼淨水系統SS801，3月31日前購買即送指定替換濾芯1支，2萬3800元。（3M提供）

台灣不僅空汙愈趨嚴重，水質汙染問題也不小，全球濾水品牌BRITA為台灣水質設計全新「mypure pro超微濾專業級櫥下型淨水系統」，其中X9旗艦款主打業界最小過濾孔徑，提供最佳的飲水品質。

BRITA此次共推出4款機型，當中最高階的旗艦機mypure pro X9採用0.01微米中空絲膜過濾科技，訴求排除99.99%病毒及99.9999%細菌，同時還能保留多數有益礦物質如鈣、鎂等，2月28日前預購X9機型，即加贈隨身濾水瓶及濾芯片，再享2次專業技師到府更換濾芯及水質檢測服務。

3M也在歲末為消費者提供全新的淨水系統優惠，包括3月31日前購買「3M全戶式不鏽鋼淨水系統SS801或SS802」，即送「替換濾芯 AP817或AP817-2」1支、買「3M 智慧雙效淨水系統 DWS6000-ST」送「軟水濾芯P-165BN」1支，2月28日前買上述任一品項即加送「法國Tefal甜蜜戀人手繪平底鍋28cm」。

(中國時報)

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