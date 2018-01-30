2018年01月30日 04:10 中國時報 駱以軍

醫生的態度，很像地球防衛艦隊的司令，用觀測器觀察莫名其妙源來太陽系裡的一枚和月球差不多大小的黑洞；但他缺乏想像力，我試著提示他：「不會是睪丸癌吧？或皮膚癌？或蜂窩性組織炎？」

我的雞雞還是在一裂口無法癒合的狀態。我繼續擦抹那醫生開的類固醇軟膏，但那傷口似乎仍在一種微積分的狀態，繼續變糟、潰爛；或傷口乾了，一種白色的薄翳下看得見那鮮紅的爛肉。它很奇怪的停止在一個「不好也不壞」的狀態。我又跑去另一家「黃禎憲皮膚科」，據說這是台北最強大、最厲害的皮膚科醫生。但那診所是在一棟窄隘破舊的小公寓裡，他把候診室弄得很像性病診所。一堆臉色藏在暗影中的人，沮喪的挨坐著。不，這其中有一些非常正的女人，她們的臉和衣著，不該出現在這樣像公廁一般骯髒的小空間啊，但我意識到，她們才是正主兒。她們是來做玻尿酸、冷凍除紋、打肉毒桿菌的，牆壁上貼的全是這些廣告，而不是關於雞雞上有一枚不幸破洞的廣告。事實上，當終於輪到我走進診療間，那醫生還是叫我扯下褲子，讓他觀察那睪丸上方「時間停止的破洞」。他好像不覺得這有什麼了不起的，我對他說，這個洞已經快兩個月了，我有看不同醫生，擦不同的藥，但它就是不見好，也沒變壞，一直保持這個狀態。

醫生說：「那就繼續擦藥吧。」他的態度，很像地球防衛艦隊的司令，用觀測器觀察莫名其妙源來太陽系裡的一枚和月球差不多大小的黑洞，人們沸沸騰騰，覺得那是另一個遙遠外星文明要來毀滅我的地球文明的高端武器，但他因缺乏想像力，就說：「先擱著觀察看看吧。」

我試著提示他：「不會是睪丸癌吧？或皮膚癌？或蜂窩性組織炎？」

他用敷衍的態度，讓我拿了領藥單出去。

破雞雞超人在一種時間消失的顛盪感中醒來，但若說「醒來」，那似乎之前是在一沉睡狀態，或夢境中的狀態，然而他的感覺並非如此，而是「原本他不在場」，但某個超越他的更高意念的描述嗎？或祈求、允諾？或小規模的創世紀，他從「沒有」突然就降生在這個畫面裡：一整車廂顛晃的，灰稠無個性的，坐著或站著的人。他在他們之中，沒有人覺得奇怪。當然他們都在滑手機。你可能會從外部景觀，認為人類（或至少這樣一百個左右群聚在這金屬車廂裡的男女老少）演化成一種植物狀態，或像蕈類那般真菌類的物種，將能量只消耗在大腦皮質極小的某些區域，或視網膜與眼球極小間距的快速跳動。

但破雞雞超人其實在感受的介質變化，並非時間，而是「破」這件事。其實，在他被創造生出的故事裡，眼前這些滑手機之人，都已是灰色的屍體啊。像原本那從好萊塢電影得來的芭樂意象，車體的爆炸，碎裂扭曲的鐵皮，像灑落珍珠那樣流光竄迸爆破的車窗玻璃、火焰或濃煙吧。人體在那樣的破壞中，才意識到手中抓著的那一小枚金屬視窗，並非他們器官的一部分。它們乒乒乓乓被甩離出去。蘋果、三星、Sony、小米……小方格裡播放的是拯救人類的哥吉拉，或是扛起人類災難的Ｘ戰警，或是怪咖組成的復仇者聯盟……各式各樣的災難：核彈將整座城市夷為平地，像麵包屑灑落那樣從解體的摩天大樓尖叫摔出的小人兒，對撞而冒出巨燄的高鐵，被外星怪飛行器整片高溫燄燒焦的整支軍隊……

破雞雞超人流著淚。

另外一個景觀，當然你可以上午到線上免費閱讀網站，村上春樹的《地下鐵事件》：有人在這麼擁擠的封閉車廂，人們腳邊扔下一不起眼的塑膠袋，像捏癟的塑膠袋裡殘餘一些雞湯。那是液態的沙林毒氣。於是，在列車到下一站打開車門時，人群全口吐白沫，像漁網倒出的死魚，翻滾、橫躺（已經死去），跪著哭泣爬行，或還有能跑動的……這些全混淌成一個失去單一人類個體性的動態。很奇怪的（據村上採訪的那些當事人回憶），沒有任何人尖叫，也就是那個煉獄之景裡，所有被怪異死亡攫奪（你說像不像往水族箱裡傾倒黑色或紅色的有毒顏料）的人們，全是一片寂靜。

還有另一次完全讀不出其深度內涵的地鐵車廂殺人場景，當然就是鄭捷。那是就像眼前這些灰暗模糊、在一種沉睡的搖晃中，沒有體味，沒有人和近距離的同類，眼神交接，或任何感性的波動，這樣的「擬死」靜態，突然那個高瘦的年輕人，拿出長刀，無差別的，往一個一個坐著的人左胸心臟部位插下去，捅一刀就立刻死一個，像辦桌的廚師在殺螃蟹一樣。當然人們後來發現，有人大喊：「有人殺人了！」他們從夢境中醒來，竄逃到另外的車廂。或集體朝那兩眼恍惚、全身是血的殺人瘋子，拿雨傘嚇阻他。

這個鄭捷之後成為人們腦海中的「反人類者」，乃在於他被捕後，將這樣的屠殺無冤無仇陌生人，用一種嘻皮笑臉的態度，將之「電玩化」了，那像是在3D虛擬的電玩場景（倉庫、地下碉堡、船艙裡，或就是這樣的列車車廂中），啊啊啊啊啊的殺戮迎面衝來的「道具人」。他說：「沒想到殺到後面還是會累。」

破雞雞超人想：什麼叫做沒想到那樣會累？

他的雞雞，像漿果那樣破裂，像被拇指食指捏爆的金龜子，像被車子輾過而腸肚迸流的青蛙，像他們高中畢業典禮從大樓上往下砸灌了水的氣球，像鐵達尼號那撞到冰山裂開的船腹，像地球破掉的臭氧層，像被特警隊包圍攻堅最後在自己房間吞槍扣擊扳機的黑道老大的臉，像年輕時有一次他停車時遇到一個很雞歪的傢伙，硬把本來可以塞下他車子的車位，前頸留很大空位，把他的車格占去一半，他跑去一旁便利超商買了一把女人修眉毛的小剪子，躡手躡腳去那車旁，將小剪尖喙刺進那車胎的側邊……

這次的醫師比較仔細，把他叫去一個小屏風後面，還是要他拉下褲子（他已經很習慣這麼做了），用一種棉花棒還是鑷子，用力摳他雞雞上那破洞。那個痛感，像是他用手指伸進那傷口的洞，在裡頭亂掏。好不容易結束了。醫師說：「剛剛是細菌培養的採集。現在要再刮一次，是病毒培養的採集。」

破雞雞超人想：好痛。而且好累。（待續）

（本文摘自《匡超人》一書，麥田出版）

(中國時報)