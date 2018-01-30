靜之回信

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中國時報
鄭順聰

修遠踏著腳步，踏著心中的節拍，一步一步踏上了武嶺四村。夜過九點，寢室依規定關燈，學長已睡，港立不知哪兒去了。按下桌燈開關，燈管跳了兩下，書桌上亮出一封信。

起先不敢相信，修遠僵立了幾秒，確定是許雯靜的來信，隨即拉開椅子坐到桌前慌慌亂亂拆開：

張修遠您好：

相信你已經在享受大學生活，呼吸自由奔放的空氣，很好，這樣很好，人天生就是熱愛自由，喜歡無拘無束。

之前收到你多封來信，我因重考，無暇回信。人生匆匆，時光須臾，沒考上醫科，活該送入補習班，為第一志願奮鬥。聞知你大專集訓於成功嶺，汗流涔涔，艷陽狂風，百般操練，艱苦卓絕。

但再怎麼辛苦，絕無我在人間煉獄之不堪。

我得應付整個家族的期望，我的人生目標只有一個，就是考上第一志願，成為醫生。就算心神滅絕，行尸走肉，也得拖著我這病恙不斷的軀體，背誦課文，解開方程式，將我自己的肉體與青春，填入正確的框框。

是啊！填鴨可恨，但非得如此。

你知道嗎？那些括號、數字與英文拼音正狂魔亂舞，撕裂我的皮肉，啃噬我的骨頭，侵蝕我的靈魂。我人在台北的都會高樓，被拘禁於補習班中，冷氣低低吹來寒徹骨，日光燈照下死蒼白，我不過是這座監獄中百多千萬個被折磨得不成人形的一隻螻蟻。

張修遠，我好羨慕你，沒有非醫科不讀的枷鎖，而且早早就確定人生的志向。真好！真好！從你的信中，知道你在山海間的西子灣優遊自在，青青子衿，悠悠做一個浪漫詩人。很好！真的很好！人生本該如此，要追求自己的夢想，讀你想讀的書，走你想走的路，夢你想夢的夢。恭喜你，張修遠，我該好好恭喜你。

而我呢？只能將畫筆丟掉，丟掉畫家的夢，被整個家族、教育體制還有人生的宿命綁縛，運送到斷頭台，將腦袋交出來，交給命運處決。

但這就是我的宿命，我欣然接受。

這就是你寫多封信之後我的回信。

許雯靜敬上

靜依舊是那般高傲，如在晃遊地那樣，至少，她回信了。高中那若有似無的戀情終於有了回音。修遠的手掌一陣灼熱，反覆看了多次，臉漲紅，懷想過往的種種，如此青澀如此悵然且帶桌燈般溫暖的回憶。（待續）

(中國時報)

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