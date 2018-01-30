2018年01月30日 04:10 中國時報 神隱

老者長嘆一口氣，「我知道了，看來，你是來討債的，報應好快。好吧，你也算夠坦白，該輪到我坦白了。沒錯，我正是當年率兵攻打西域的食月國殘兵敗將，叫我大將軍，克不敢當，不過當年食月國王命我發八千精兵，一口氣攻佔西域十國，勢不可擋，也算一樁驚天動地的大事，好不威風啊，哈哈哈哈！大丈夫不就該如此嗎！」

現場也跟著傳來附和的笑聲。

老者接著說，「豈料，龜茲國師鳩摩羅什用了陰謀詭技及法術，令諸城懸空，徒使食月國大軍無用武之地，最後因糧草短缺，只好退兵，阻斷我食月國的宏圖大業。只不過，這段故事也跟著傳開，不獨轟動西域，天竺、中原乃至極西各洲，都傳得沸沸揚揚，眾人都道鳩摩羅什是百年難得一見的神僧、大法師，其大威神力，舉世無雙，但眾人聽到的故事，也只到這裡，說的都是他的慈悲與巧智，卻都不知這位披著袈裟的修行人，其心有多險惡。

「就在我帶著八千將士回天竺的同時，龜茲國的攻擊才真正開始，但他們用的不是兵，而是邪惡的法術。食月國大軍分廿個團分頭班師，每團兵員兩百至五百不等，每個分團都是能獨當一面的勁旅。豈知十日下來，竟然有超過一半的團無端消失在沙漠之中，再十日，存活的人數加起來不到一千，最後順利回朝者竟無半人。

「別的團遇到什麼不測，我不知道，但我自己所領的上弦月團，從退兵的第一天起，就一直發現有一支駱駝隊伍若即若離的跟隨，據探子回報，這些駱駝並無人控制，看似走失，也許本是尋常商隊，半路遇劫，人全被殺光，財貨也都被搶走，這些無主駱駝習慣跟隨人類的隊伍，便這麼靠了過來。

「神奇的是，我們的軍隊若徐徐前進，駱駝便慢慢的走，軍隊若急行軍，駱駝便跟著拔足狂奔。要說沒人指使，實在令人難以相信。」

和尚接話：「你是說，你們被一支無主的駱駝隊伍跟蹤？」

老者答：「正是。這聽來或者不可思議，但更不可思議的還在後頭。（待續）

(中國時報)