台商回家過年 路迢遙！東航廈航取消176加班機

2018年01月31日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

交通部民航局遲未核准陸航提出的春節加班機，中國東方航空和廈門航空昨上午表示，被迫取消176班春節加班機。廈航批評，台方以民眾權益為籌碼的做法背離人心，東航更稱台灣有關方面罔顧民意、一意孤行，2家陸航都表達強烈不滿與譴責。大陸航空運輸協會也抨擊，台方拿M503航路借題發揮，後果應由台灣方面負責。據估計，東航與廈航取消的航班將影響5萬人次，今年過年，台商回台團圓路迢遙。

國際航協回覆M503合乎規定

而針對台灣方面持續抗議M503航路影響飛安和國安，大陸官媒新華社昨晚報導，國際航空運輸協會（IATA）負責人在本月19日已回覆台灣民航部門負責人，M503航路已於2015年3月起投入使用，並不是新航路，位置和設計符合國際民航組織（ICAO）文件並經ICAO批准。該航路相關的運作技術措施和應急程序均已到位。

該負責人表示，啟用M503航線是為緩解目前A470航路上的交通流量壓力，且在滿足珠三角和長三角地區不斷增長的交通需求的同時，提升飛行安全水準，此空域具有全面的雷達覆蓋，航空業界認為啟用M503航線是緩解上海飛行情報區空域擁堵狀況的積極措施。

因應農曆春節台商回台需求，東航向民航局申請106班春節加班機，廈航申請70班，隨著過年日益臨近，民航局一直未批准2家陸航的加班機申請，東航和廈航昨主動表示，被迫取消176班加班機，並承諾為上萬名已預定機票的旅客提供免費退票和改期服務。

東航表示，加班機申請遭台灣有關方面無理阻撓，此舉嚴重侵害公司和客戶的共同權益，嚴重背離廣大乘客和千萬家庭的人道需求。廈航則批評，台灣方面無視兩岸人民往來需求，拿民眾權益作為籌碼，拒不批覆春節加班計畫，導致數萬名台商春節無法舒心回家。

訂票旅客將被迫退票或改期

除了直接受影響的東航和廈航，代表大陸航空業者的大陸航空運輸協會也出面批判。陸航協負責人昨發表談話指出，台方拿M503航路借題發揮，置兩岸同胞利益於不顧，拿台灣民眾的人道需求做籌碼，既不明智，也不人道。

陸航協表示，M503航路已經多方專家安全可靠性論證，並經國際民航組織批准是客觀事實，所謂「安全問題」純屬臆測。

(中國時報)