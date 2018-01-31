財務和效益「稍嫌不足」！500億省30分鐘 高鐵南延恐否決

2018年01月31日 04:10 中國時報 王思慧 、 林和生 ／台北、屏東報導 ／台北、屏東報導

屏東縣政府極力爭取的高鐵南延案恐遭否決。交通部高鐵局長胡湘麟昨日表示，根據可行性研究報告發現，南延的兩條路線最多只節省半小時行旅時間，但卻要花4、500億元經費，財務和效益上「稍嫌不足」。研究報告預計下周呈報交通部裁定。

屏東縣政府積極爭取高鐵南延屏東，高鐵局就可能路線方案，暫定兩條路線，一條從燕巢南延至屏東，另一條則從左營站南延。

台北到屏東票價近2000元

胡湘麟表示，兩條路線的行車時間差不多，約10分鐘，以台鐵新左營站至屏東站35至40分鐘的行車時間來看，可省下約30分鐘，平日運量每天預估4000至5000人次，假日則約4600人至5500人次。雖然報告中認為工程可行，但財務和效益上卻「稍嫌不足」。

鐵道文化協會副會長李政宏指出，高鐵台北站到高雄左營站全票標準座要1490多元，延伸至屏東票價近2000元，如此高票價會讓民眾卻步；更何況台北、台中、高雄有商務客，屬固定客源，但很少民眾會固定南下屏東，在乘客不足下，成本變高，效益卻無法達到預期結果。

對於研究報告認為高鐵南延屏東的財務和效益「稍嫌不足」，多次公開表態支持南延的屏東縣議員劉育豪強調，國家基礎建設不應該以營利為考量，重大交通建設今天不做，明天一定會後悔。

屏東人不滿 嗆不蓋會後悔

劉育豪說，屏東人與其他縣市民眾納稅、服兵役，所有該盡的義務從沒少過，但國內交通建設，長久以來屏東就被嚴重忽略，不僅國道落後26年、台鐵落後32年，高鐵的第一階段工程同樣被視而不見。

屏東縣政府發言人黃建嘉也指出，研究報告顯示技術和工程都不是問題，而且工程經費約500億元，之前的「花900億元只省9分鐘」說法，不攻自破。屏東聯盟也發出聲明表示，高鐵是台灣最具前瞻性的基礎建設之一，更是台灣下一個世代最需要的重大建設，政府應正視高鐵南延屏東相關議題。

(中國時報)