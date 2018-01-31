北市中正萬華 議員選舉超級戰區！打麻將打老婆 藍綠大亂鬥

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

市議員選舉年底開打，台北市中正、萬華被視為熱戰區，單是民進黨就有7名新人角逐提名，因此當余天拍桌事件一出，參選人余筱萍、吳沛憶知名度瞬間飆升，旋即令黨內其他新秀大為不滿，直指2人「靠爸」、「靠主席」；國民黨新人林冠勳更是掛起「打麻將」、「打老婆」看板，諷刺綠營參選人不適任；各黨初選尚未開跑，已話題十足。

與現任10搶4 競爭激烈

綠營中正、萬華選戰白熱化，現任議員童仲彥家暴退出民進黨後，選情被看衰，民進黨7名新人紛紛挺進，與現任議員形成10搶4局面。余筱萍頂著「余天ㄟ女兒」光環，吳沛憶則打出「小英栽培」來勢洶洶，加上日前余天在黨中央「驚天一拍」，更讓兩人占盡版面，引爆黨內其他新人強烈不滿。

同選區參選新人蔡宜珊憤慨地說，這已不是曝光度的問題，而是初選制度不公平，從黨中央、市黨部到區黨部都在幫吳沛憶，帶她跑選舉，吳能掌握的行程，其他新人卻很難得知，起跑點就不公平。她直言，民進黨是看基層，不是看高層，打著小英栽培名號就是作弊，希望吳要懂得避嫌，別當既得利益者。

余吳搶占版面 引發不滿

也爭取提名的童仲彥前妻李秀環則說，大家都是民進黨員，黨中央應公平公正，否則其他新人真的很吃力，一個有會拍桌的爸爸，一個有金主奧援，兩人每天演來演去，其他人都不用跑了？民眾要的是端得出牛肉的人，而不是知名度高、選完就不見的人，她會靠自己的雙腳，深入基層為弱勢和新住民爭取福利。

不過，萬綠叢中還有一點「藍」，國民黨參選人林冠勳是立委徐榛蔚辦公室副主任，去年中就投入選舉的他，揮別藍軍傳統風格，在萬華街頭掛起看板，「打麻將？打老婆？中正萬華值得更好的！」諷刺童仲彥、余筱萍，成功吸引目光。

國民黨林冠勳 看板反諷

林冠勳表示，當初掛看板時，童仲彥家暴事件引發社會關注，後來余天又放話余筱萍將參選，還稱她有「博弈」專長，讓地方上不免有雜音，難道中正、萬華不能有優質的候選人？去年當選中正區黨代表最高票的他，認為國民黨支持者期待黨內能換血，加上深耕地方多年，有信心與現任議員一搏。

(中國時報)