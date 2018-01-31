余筱萍吳沛憶 雙姝同台不尷尬

台北市中正萬華區綠營市議員選舉大爆炸，該區參選人余天女兒余筱萍（右）及綠營新人吳沛憶（左）30日出席專訪，在主持人及記者要求下兩人多次擁抱。（陳君瑋攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

新北市黨部主委余天，因不滿女兒余筱萍投入中正萬華區議員初選，黨中央還派前發言人吳沛憶競選同區，拍桌怒嗆小英總統。余、吳雙姝30日一同接受電台專訪，用熱絡互動化解尷尬，余筱萍直呼爸爸「EQ太低」；吳沛憶則笑說，反而要感謝余天讓她知名度大增。

余筱萍表示，家裡從沒討論過吳參選的事，事前也不知道爸爸會生氣發飆，他實在EQ很差，且自己本來就不喜歡被媒體追著問，事件過後覺得「很煩」，但強調爸爸絕不是針對吳沛憶，「他只是太愛我了。」

面對外界質疑刻意選中正萬華區踢館，吳沛憶澄清，她宣布參選時，余筱萍還沒確認參選意願，她從小在台北長大，對社區再造很有興趣，中正萬華在推動老城區再生，考量未來的發展才選擇這區。不過，她坦言，這次事件後，對選區另5名黨內新人不太好意思，「好像變成只有我們兩人在選。」

針對黨部金援說，吳沛憶稱絕非事實，選舉經費是靠自己存的留學基金，還有家人和朋友援助，因募款困難，跑選舉都很節省開支；余筱萍則大方說，余天有出資，另還向朋友借錢，兩人目前各自花費100多萬元。

由於吳沛憶選舉看板多達17面，在所有參選人居首，又打上「小英栽培」名號，被其他新人質疑「作弊」。吳沛憶說，她用的是「栽培」而不是「推薦」，這是描述事實，且她沒有仰賴黨中央資源，都靠自己在跑選舉。

問及跑基層的心得，兩人異口同聲說，長者都對市長柯文哲砍掉敬老金很不滿，要民進黨別再與柯合作，不過，也有部分選民表示更討厭國民黨，若推自己人，擔心讓國民黨漁翁得利，這些基層意見會反映給黨內。

(中國時報)

北市中正萬華 議員選舉超級戰區… 謠言滿天 宋瑋莉否認交換說

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。