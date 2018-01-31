謠言滿天 宋瑋莉否認交換說

基隆市議長宋瑋莉。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

國民黨基隆市長初選鬧烏龍後，外界又傳出「交換說」重創國民黨形象，據傳基隆市議長宋瑋莉昨天打算找國民黨主席吳敦義討論，吳強調「我沒有喔」，目前都交由國民黨組發會與兩人協調，一定會有一個完善的處理；宋瑋莉也發聲明稿指出，外界謠傳「交換說」、「條件說」等說法完全是空穴來風、虛構的故事。

昨天出席國民黨智庫舉辦「保障台商權益論壇」時，吳敦義表示，黨已經向雙方說明了，純粹是民調公司把數據誤植，民調公司也道過歉，黨也邀請雙方協商。

外傳宋瑋莉想爭取下屆議長資格，吳敦義則表示，「沒有人要官位，不會的啦！兩位都做過重要職務的，不必去猜測要什麼官位，不可能的事情。」

國民黨昨也特別針對此事澄清，國民黨發言人洪孟楷強調絕對沒有任何人、任何條件、任何職務交換的討論。基隆市長初選過程平和，電話民調統計完全正確，純粹是其中一家民調公司誤植，公正性不容質疑。

針對民調烏龍案後，又傳出交換說。對此，宋瑋莉昨天發出聲明稿，表示「完全是空穴來風。」宋瑋莉強調，外界謠傳「交換說」、「條件說」等說法完全是空穴來風、虛構的故事，對於國民黨的形象或個人名譽都造成莫大的傷害，往後若再有相關不實的說法或言語傳播，將循法律途徑以捍衛自身的清白。

據了解，宋瑋莉30日並無公開行程，宋預計今天前往國民黨中央黨部。

謝立功透露已讓心境沉澱下來，現在的心態可以用《金剛經》中的「如夢幻泡影，如露亦如電」這句話形容，現在就是靜待黨中央決定。

藍營市議員呂美玲表示，現在要緊的是給謝、宋2人最大的安慰，不要讓民進黨見縫插針，國民黨此時更應該大團結，未來不論是誰披戰袍，都應更加全力支持。

藍營市議員藍敏煌則說，經過此事後，他仍不悲觀，認為只要服眾的人選出線後，與基隆市現任市長林右昌進行1對1的對決，目前藍綠應為55波，只要鞏固好基本盤，再帶動團結，還是有機會勝選。

(中國時報)

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