宜蘭保衛戰 民進黨陳歐珀出線

2018年01月31日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 胡健森 ／台北報導 ／台北報導

民進黨中央昨天進行嘉義縣與宜蘭縣長初選提名協調會，發言人何孟樺表示，協調結果，原有意爭取宜蘭縣長提名的3位人選中，江永和與謝燦輝決定退出初選，也代表綠營宜蘭縣長將會由綠委陳歐珀出戰。對此，國民黨林姿妙陣營表示，予以尊重。

民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名選舉登記於1月19日截止，根據黨中央公布的初選時程，登記參選者將先行溝通協調至1月30日前截止。

民進黨選對會召集人林錫耀昨天下午召集嘉義縣提名初選的參選人張明達、翁章梁，與宜蘭縣提名初選的參選人陳歐珀、謝燦輝、江永和，分別召開嘉義縣長、宜蘭縣長初選提名協調會議。

發言人何孟樺轉述，宜蘭縣長初選提名協調會議結果，會中3位參選人皆強調黨內初選和諧的重要性，參選人江永和與謝燦輝最後表示，為團結宜蘭、顧全大局，對宜蘭縣長提名人選願由中央黨部全權處理。經會中協調後，江永和與謝燦輝決定退出宜蘭縣長提名初選，宜蘭縣初選電視政見發表會與民調將不再辦理。

至於嘉義縣長初選提名協調會議結果，何孟樺指出，會中張明達表示，對電視政見發表會沒有參加的意願，但同意黨內安排電子媒體用適當的方式讓翁章梁表達參選的理念、政見。

針對初選民調公司，在兩位參選人同意的民調公司中，由中央黨部抽出3家來作業。雙方也在會中達成共識，未來初選過程不互相攻訐，初選結束後，也將團結一致支持黨提名候選人。

依照民進黨初選時程，如果1月30日前溝通協調有退選情形者，31日中央常務委員會將同意協調退選名單及同額競選的縣市停辦民意調查；如果無法達成協議，中央黨部將於3月5日至9日辦理民調決定提名人選，3月14日中執會公告提名名單。

(中國時報)