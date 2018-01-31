扳倒柯文哲 姚文智有請姚立明

2018年01月31日 04:10 中國時報 郭建伸 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智30日在臉書上自爆，他參與政論節目錄影，獲得國會觀察基金會董事長姚立明支持，姚立明說，「我覺得文智會是一個好市長」、「文智參選到底，我願意擔任他的總幹事！」

由於姚立明在2014年選戰，擔任台北市長柯文哲的競選總幹事，因擅長打網路戰，熟悉年輕世代，成功帶動青年投票，令柯文哲聲勢一路衝向高峰，順利入主北市府。不過，之後姚立明並未加入市府小內閣，而是太太楊芳玲出任法務局長。

但柯文哲和姚立明的交情，在柯上任後生變，楊芳玲前年9月無預警請辭，還在道別信中直指「無法認同長官理念」，接著姚立明又爆出，柯文哲為大巨蛋案逼迫楊芳玲簽署同意書，氣得柯要楊「出來對質」，雙方各說各話，數度隔空交火，姚近期更頻上政論節目，批評柯的施政。

儘管柯文哲曾說，年底市長選舉，姚立明仍是競選總幹事第一人選，但姚不領情，撂下重話痛批柯「沒有誠信」，不再幫柯助選。若姚文智指姚立明有意擔任他的總幹事，一事屬實，等同再次宣告姚立明與柯文哲關係決裂，昔日戰友反目。

姚文智還在臉書寫下，姚立明在2014年神準預測得票數，今年民進黨若是在台北市三強鼎立3：3：3的情形下，不但能打破藍大於綠的基本盤迷思，勝選機會也是相當高的，所以鼓勵他堅定參選。

姚文智表示，他頓時有種「雨過天青雲破處」的感覺，認為未來選情將豁然開朗。他也想對民進黨中央說，「台灣價值，我來實現」，更想對支持者說，民進黨這塊招牌不應成為台北市的原罪，他以民進黨為榮，全力爭取黨內提名，代表民進黨參選台北市長。

對於是否將擔任姚文智的競選總幹事？姚立明昨天未接電話，不知其回應。現正在出訪歐洲的柯文哲尚未親自回應，北市府發言人劉奕霆表示，市長多次強調，參選是國民的權利，不論是任何人參選，或誰要加入誰的競選團隊，市府都尊重，市長認為把市政做好就是連任最好的準備。

(中國時報)