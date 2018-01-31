民航局證實IATA回函 指重點在協商

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中國時報
／台北報導

交通部民航局昨證實，確實已收到國際航協（IATA）回函，IATA鼓勵與M503航路鄰近及相連各方，以雙邊方式與上海飛航情報區主管當局協商，而這也才是我方去函IATA的訴求重點，我方去函並非為了否認M503非新航路。

新華社昨披露IATA19日已回函我民航局，指M503航線非新航線，且經國際民航組織（ICAO）批准，合乎規定。

民航局昨晚證實收到IATA回函，但強調回函表明M503等航路爭議，宜透過與上海飛航情報區協商處理，IATA並鼓勵「與M503航路鄰近及相連各方，以雙邊方式與上海飛航情報區主管當局進行協商」，這才是我方去函IATA的訴求重點。

民航局官員說，從未否定M503不是新航線的事實，但2015年3月啟用前，兩岸曾溝通後達成共識，M503航路往西偏移6浬、後續相關航路啟用前，需經兩岸溝通確認。因此，此案關鍵不在M503航路是否為新航路，而在陸方須信守3年前承諾。

民航局副局長何淑萍強調，如此訴求也符合ICAO精神，依ICAO9426號文件，劃設新航路需與航路途經相關國家或地區協商，以維護飛航作業安全與順遂。

高餐大航空系教授程健行則提出ICAO文件，打臉交通部「危及國安與飛安」說法，ICAO於2015年1月19及20兩日，在馬來西亞首都吉隆坡舉行有關南海航空相關會議，對此航路規畫使用的安全評估，也經由美國聯邦航空總署（FAA）認證與背書。

此外，會議資料述明，為確保航路開通使用後的安全與效率，於航路開通準備階段，陸方民航總局也與相關機構，包括香港飛航情報區、台北飛航情報區、ICAO及IATA完成了溝通與協調工作。如今我方硬是要與國安、兩岸對等尊嚴畫等號，「實在是愚昧、更是愚蠢的政治操弄手段」。

(中國時報)

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