賀陳旦撇卡機 「從沒說不准」

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部長賀陳旦30日在新春記者會針對M503航線一事表示，此事攸關飛安，暫不核准是希望見到雙方適當協商，並非不同意、不讓大陸申請。（季志翔攝）

大陸東方航空、廈門航空申請的176班兩岸春節加班機，被交通部民航局以飛航在M503航路上、有飛安疑慮為由，遲未核准申請；2家業者昨日宣布取消加班機申請，並批我政府違背民意、不顧台商權益。交通部長賀陳旦回應，從未說不予核准，是業者不做好溝通，而非交通部不同意。

交通部民航局表示，已知道陸航有取消班機聲明，不過尚未收到東航、廈航收回加班機申請文件，將再向2家業者了解此事，如果2航有此決定，後續民航局將會配合交通部與相關部門，啟動疏運配套。

賀陳旦昨在交通部新春記者會上表示，從沒有說不予批准東航、廈航的申請，我方樂於共同探討加班機安排，但對方還沒做好溝通準備，就說自己不申請，不能說是我方故意卡住的，交通部仍敞開協商大門，業者若真的是顧及民意，就別輕易把門關上。

交通部常務次長范植谷指出，對此事感到遺憾，對於台商在春節返鄉，政府已盡了最大努力，包括前天提出的轉搭別家航空公司、至鄰近機場搭機、小三通等5項配套措施。他說，飛航安全不能打折，2家業者取消申請，「某種程度來說對安全是加分的」，減少對春運的威脅，也呼籲陸方不要再飛航未經協商的航路。

賀陳旦說，我方並不是把不准加班機當成籌碼或回應，這次就是要講清楚，M503是對飛安的問題、國安的危險，業者把乘客放在不安全的地方，交通部身為主管機關，當然要持比較保留的態度。

交通部民航局長林國顯說明，按照國際民航組織（ICAO）的精神，當甲方說沒問題、乙方有疑慮，就要交由雙方協商，ICAO不會介入，所以並不是陸方說沒問題，我們就要接受。林舉國內最近的例子，日前高雄塔台以為有無人機闖入機場，關閉機場50幾分鐘，外界認為是烏龍一場，實際上是塔台對飛安的堅持，任何危險因素都要排除。

(中國時報)