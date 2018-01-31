東航廈航取消176加班機》新聞分析－問題全推業者 交部睜眼說瞎話

為抵制大陸片面開通M503航道，民航局未核准東方航空及廈門航空申請的176班春節加班機，嚴重衝擊民眾返鄉回國交通。圖為1月20日東方航空班機飛抵桃園機場。（圖／范揚光攝）

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中國時報

大陸東航、廈航等不到交通部核准176班兩岸春節加班機，昨宣布取消申請，交通部把問題都推給業者，先批評業者罔顧飛安，又說「不是不准，是業者不做溝通」，完全忽略自己的強詞奪理，及提出台商返台配套的不切實際。

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交通部長賀陳旦昨天說「從來沒說不予批准」，民航局也舉例2月2日起飛的飛機，只要2月1日拿到核准，同樣能派加班機，但這非常態，且僅適用少數臨時加班機；依國際民航慣例，航空公司的加班機，最多只等到出發前2周，若沒等到主管機關下文就會放棄，畢竟飛機飛上天才能賺錢，不可能在地面空等，航空公司需要時間提前安排航班。交通部「沒不准」說得漂亮，從航空公司營運角度看，就是不准。

大陸境內春節疏運動輒上億人次，比兩岸還忙，境內運輸航班早捉襟見肘，陸籍航空不可能讓176班加班機閒置，苦等我方核准；區域航線航空公司至少要在2周前告知旅客飛航狀況，以安排行程，保障旅客權益，否則航空公司將面臨旅客求償。交通部至今未核定東航及廈航加班機，他們迫於情勢自然要宣布取消加班機計畫，卻還得被交通部消遣「是你們自己取消的」。

交通部提5配套協助台商返鄉，更不切實際。176班加班機分散大陸8個機場，交通部要台商改鄰近機場搭機，沒考慮大陸春運需求是數以「億」計，別說搶航班，台商恐連高鐵、火車，甚至巴士都搶不到，交通部說會盡量幫忙，怎幫？

就算台商千辛萬苦到金門轉小三通，從過去經驗看，金門是離島航班返程回台最繁忙的航線，載客率9成以上，今年再多出數萬人，不難想像同樣一票難求，縱使加派軍機，又能紓解多少旅客？若成千上萬人塞在金門，旅客何去何從？難不成讓台商睡機場過年！

交通部希望華航、長榮增開加班機，或改更大機型直飛，姑不論大陸民航單位是否核准，粗估下來，也僅能增加數千載客量，然被取消的航班機位卻有5萬個，交通部顯然沒做足功課。

(中國時報)

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