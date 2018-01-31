台企聯聲明 折騰台商將失民心

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 陳曼儂 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

針對M503引發爭議及東航、廈航昨被迫取消航班，大陸全國台企聯發言人葉惠德表示遺憾指出，政府把「折騰台商」當做籌碼，將失去民心。台企聯會長王屏生昨在一場論壇受訪也表示，我方政府處置相當意氣用事且草率，「台商回家跟逃難一樣」，台灣已淪最大輸家。

葉惠德指出，昨加班機取消，顯示台灣政府根本不顧台商呼聲、一意孤行，造成很多台商回家過年受嚴重影響，沒買到機票的台商都很著急。政府這種忽視台商返鄉過年的需要，置台商利益於不顧，嚴重損害台商權益，讓台商感到很失望。

他說，兩岸春節加班機是兩岸航空多年來服務大陸台商的共同做法，政府硬把這種方便台商的好事跟其他扯上關係，於情於理都講不通，然而台灣政府卻把「折騰台商」當做籌碼，漠視台商利益，這種背離人心、為難台商的做法，必將失去民心。

王屏生昨出席國政基金會論壇受訪說，整件事台灣是最大輸家，政府當初想藉此突破兩岸談判沒得逞，176航班取消很不幸，政府處理太意氣用事且草率。

他說，交通部5大替代方案形同回到過去。早期在港轉機很痛苦，一旦遇延誤或天氣問題，就得在機場過夜，台商回家跟逃難一樣，有必要鬧那麼大嗎？

台企聯榮譽會長郭山輝說，航班取消看來沒轉圜餘地，台商返台將受很大影響；台灣政府決定是「不智之舉」，除讓台商不高興、不舒服、不愉快，也讓兩岸氛圍陷僵局。

他指出，政府提出的替代方案「政治意義大於實際效果」；按現在政治氛圍，會讓包括他在內的台商很為難，參加（海基會）台商聯誼活動可能性就會小一點。

此外，《人民日報》海外版昨刊文指出，民進黨當局惱羞成怒，不惜以「打自己家孩子來氣別人」荒謬邏輯報復大陸，實際卻傷害台胞利益。暫停176航班，意味剩餘航班可能漲價，將大大增加返鄉成本；改走「小三通」或轉機更費時費力，舟車勞頓。

(中國時報)