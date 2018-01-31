新聞透視－張錦華林元輝陳正倉快向學生道歉

2018年01月31日 04:10 中國時報 黃琮淵

「公廣之亂」宛如照妖鏡般，照出的何止是執政者的貪婪嘴臉，過去高喊黨政軍退出媒體、反壟斷的傳播學者們，此次選擇噤聲，理由爛得可以，不熟悉、不認為、不是專長，再加上個沒有追蹤，這「三不一沒有」打的是自己的臉，跟自取其辱沒兩樣。

三不一沒有 自取其辱

或許是灑狗血的戲做久了，「公廣之亂」劇情還真有幾分相似，政治赤裸裸地介入媒體經營，未來恐很難找到如此絕佳案例。但通常演到這時，不是應該有人出來「開罵」嗎？怎麼都快下檔了，好像少了某些人出場。

誰來開罵？過去的經驗，傳播

界、法律界的學者將接棒演出，舉著媒體改革大旗，總以知識份子之姿，提出濁世的清流諍言，因為他們的標榜的「高度」不一樣，很多時候比立委言論免責權還威，但這次卻一句話不吭。

理由呢？台大新聞所教授張錦華說，公廣案他沒追蹤、不是專長。拜託，這種話換做學生對老師說，早就被當了，居然能夠拿來當作噤聲的理由，

在黨政軍退出媒體時強調公共知識份子要參與政策，影響社會，這時怎會甘於自廢武功？

選擇性擔憂 兩套標準

政大傳播學院院長林元輝在旺中案時，強調媒體第四權不能失，擔憂將導致整個新聞事業崩解。但遇到公廣集團亂鬥時，突然「不熟悉該領域」，所以「很熟

旺中、不熟公廣」？還是公廣的新聞事業崩解，不需要擔憂了？還是根本是「選擇性擔憂」。

但扯中之扯，莫過於前NCC副主委陳正倉以公廣集團市占率不高、對收視戶幾乎無影響的論調。所以，就算公廣集團鬥得再怎麼難看，只要市占率不高（但標準沒說），就可以「因惡小而為之」，放任妄為。哇！這該不會是NCC的施政準則，真令人嘆為觀止。

陳正倉還說，公廣集團作為對全民有利就沒問題。所以，坐擁無線頻譜資源的華視，去播民視8年前的舊戲《夜市人生》，是哪門子對全民有利？睜眼說瞎話到如此，再說出「不認為有政治介入」，也就沒什麼好意外了。

棄守第四權 身教何在

高舉正義大旗的學者，可以因個人喜惡，對於乾乾淨淨的民營企業窮追猛打，只因主事者在對岸經商；然而對於吃相難看的公廣集團內鬥，就只因顏色對了，甘願棄守第四權，這不是泯滅良知，什麼才是泯滅良知？

所以課堂上的道德良知，到了現實，都變成了笑話。閱聽人的權利可以轉彎，比白海豚更猛，但轉不轉彎都是「我說了算」，綠轉紅不轉、小轉大不轉，就算不紅、不大，先把他汙名化得又紅又大，就可師出有名。

汙名化 閱聽人當擋箭牌

於是乎，當年指控旺旺集團是中資、拿中國的錢，都是建立在其意識形態的「想當然耳」，靠著抹紅對方為自己壯膽，莫須有的罪名滿天飛，不分青紅皂白亂罵一通。只是，這麼多年過去了，沒拿出過拿錢的證據、也沒為當時言論表達歉意。

所以，別再拿閱聽人當擋箭牌了，那些高尚的理由，都是鬥爭的工具罷了。只是這種昨是今非，在公廣之亂後一一現形，潮水退了、露出屁股了，當年醜話說盡的學者們，先不論有無資格繼續為人師表，但如此身教，絕對欠教過的學生們一個道歉。

(中國時報)