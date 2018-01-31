新聞透視－說謊失德 嘴巴勇敢 行為懦弱

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中國時報

段宜康在民進黨雖屬中生代，行事作風卻沾滿老派惡習。慣於抹黑政敵，更擅長濫開空頭支票，光是2014年彰縣長選舉，就連遭兩陣營提告；如今被法院判賠錢就算了，說好要吞的曲棍球迄今還在裝死，猶如嘴巴很勇敢、行為很懦弱的政客。台灣人對民進黨的反感度會飆破5成，不是沒有道理。

2014年，段宜康為替自家彰化縣長選將魏明谷助選，捏造謊言潑對手髒水，指控林滄敏詐領500萬，又爆料黃文玲與林滄敏共用金主。經當事人提告，兩起官司段宜康都輸了；可恥的是，他到今天還在詭辯。

就以林滄敏提告的案子來看，所謂中華民國曲棍球協會弊案，檢方調查就是該協會秘書長所犯之偽造文書等罪；結果，段宜康硬把罪名扣到林滄敏頭上，即便法院判決指控虛假，卻繼續竹篙湊菜刀，甚至把錯推到「因為我是綠的」，無疑是說謊成性。

誠信，是政治人物基本價值。只是，段宜康已是被法院認證說謊失德的政客，所以真的別再期待他能兌現承諾，吞下曲棍球。畢竟，做為人，若選擇把誠信丟地上，那是自我墮落，別人只能抱以同情。

只是，在他連輸兩場官司後，難道選民不該想想，當年那場彰化縣長選舉，民進黨難道沒有或多或少，靠著謊言打贏選戰？這筆帳，不用算清楚？更甚者，蔡政府也應該盡快把段宜康趕出立院司法委員會，否則未來要談司改，豈不是笑話？

高院判決算是遲來的正義，已無法改變2014年選舉結果。但接下來選民可以做的，是記取教訓，別再任由選舉騙術左右投票行為，用行動將這類政客掃向歷史邊緣。

(中國時報)

新聞透視－張錦華林元輝陳正倉快… 段宜康喊上訴 林滄敏嗆先吞球

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