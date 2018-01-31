段宜康喊上訴 林滄敏嗆先吞球

2018年01月31日 04:10 中國時報 林偉信 、 謝瓊雲 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

前立委林滄敏。（本報資料照片）

立委段宜康，3年前幫魏明谷競選彰化縣長，誣指魏的對手、前立委林滄敏在擔任曲棍球協會理事長期間詐領補助款，還說如果爆料不實，要吞3顆曲棍球。一審判他及魏須賠30萬元，高院認為段、魏根本沒有查證，嚴重損害林的名譽，30日加碼改判2人須賠100萬元及登報道歉。全案可上訴。

得知判決結果，林滄敏說，此案判決讓司法遲來的正義獲得伸張，他呼籲，如果段要上訴，麻煩先把3顆曲棍球吃了再說吧！林滄敏強調，社會大眾應共同唾棄這種抹黑選舉與政治文化，別讓這種政客繼續留在立法院，且還繼續待在司法委員會；至於百萬賠償金，將全數投入公益。

彰化縣長魏明谷則表示，判決是法官個人的意見，等收到判決書，會研究內容，再決定是否上訴。段宜康受訪時說，二審判賠加重，「因為我是民進黨立委，就因為這樣變成民事官司的結果就加重了」，他認為判決不合理，將再上訴。

段為協助魏明谷參選縣長，2014年11月12日，在立院開記者會，指控林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，以假單據詐領補助款，段也在臉書發文，指林向體育署詐領540萬元，還貼上由魏明谷製作的短片供人點閱，並發文指司法單位正在調查。

林滄敏憤而提告求償100萬元，並要求登報道歉。台北地院認為段的爆料未盡查證義務，魏也沒有查證，直接引用段的爆料新聞稿和新聞報導製作短片，判決2人須連帶賠償30萬元並登報道歉。

高院審理後認為，林被控詐領補助款，經彰檢查無不法簽結，可見「林滄敏詐領補助款」的言論並非真實，但段宜康只詢問教育部協會經費情形，就在立院開記者會指控，魏未查證就引用段的記者會新聞稿，2人都沒有合理查證。

高院認定，段宜康言論及魏明谷製作的廣告、短片，使林滄敏名譽受到貶損，考量這些言論至今仍刊登在段的臉書粉絲頁上，且經媒體大篇幅報導，造成林的名譽受損程度甚大，判決段、魏須連帶賠償100萬元、登報道歉，段須刪除臉書上的不實言論。

(中國時報)