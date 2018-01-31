開會前夕 潘維剛籲奮戰到底

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

前立委、婦聯會委員潘維剛30日舉行記者會，表達反對簽署行政契約的立場外，並主張應透過司法捍衛婦聯會權利。（趙雙傑攝）

婦聯會今將召開臨時會員代表大會，決定是否與內政部、黨產會簽署行政契約，主戰派、主和派昨先隔空較勁。婦聯會委員潘維剛與前主委辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶舉行記者會，堅決反對簽約；現任主委雷倩反擊，指簽約非認罪投降，期盼包括辜嚴在內的所有會員親自出席會議，雙方煙硝味十足。

雷倩昨透露，婦聯會已準備兩套備案，因應今日臨時會員代表大會結果。如果決議簽約，婦聯會會務繼續進行；如決議不簽約，內政部、黨產會已預先通知，將馬上處分婦聯會資產，因此婦聯會已將相關財務、會務資料備妥，避免同仁在公權力強勢介入時觸法。

嵇珮晶昨在記者會指出，辜嚴倬雲尊重會員不同意見，但立場很清楚，開啟協商須符合3項前提：確定婦聯會非國民黨附隨組織、沒有不當黨產，以及全面解決爭議。然而簽約不能完全體現前述要求，不僅傷害婦聯會歷史，更造成定位不明，因此辜嚴不同意簽署行政契約。

潘痛批黨產會違法違憲

潘維剛則痛批，黨產會竟威脅婦聯會，倘若不簽約就立刻開會處置、凍結資產，行為違法違憲。她並質疑，很多會員都不清楚行政契約內容，何況簽約了也無法保障日後成立的促轉會不調查婦聯會。潘主張，婦聯會應透過司法途徑捍衛自身權利。

雷指司法程序緩不濟急

針對雷倩說，臨時會員代表大會變成上市公司經營權之爭，更像被另一群禿鷹狙擊。潘維剛昨反擊，辜媽媽的委任律師也在場，「難道我們像禿鷹嗎？」

雷倩強調，婦聯會沒有鬧內鬨，只是彼此意見不同，也已聘僱外部律師作為公正人士，會議絕對是平順進行，而非外界想像的上演宮鬥大戲。

雷倩重申，婦聯會要做的是將簽署合約與不簽的後果，清楚告知所有會員，屆時大家若想和政府拚個魚死網破，婦聯會也只好硬碰硬面對政府的大刀。

針對辜嚴倬雲透過委任律師喊話，雷倩說，如果辜媽媽願意親自到場呼籲，相信會有很多會員會投反對票。雷倩強調，「一定要親自到場」，才能接受到會員各種不同訊息。

雷倩更進一步指出，去年7月24日由辜嚴親自發文給內政部，同意簽署上一版「不清不楚」的行政契約。雷倩認為，由她接任主委後談定的第二版行政契約，對婦聯會未來獨立自主有巨大的改善；第一版婦聯會只能掌握三分之一董事席次，第二版則提升至三分之二董事席次，更沒有所謂的提交資料或查帳條款。

倘若婦聯會資產遭政府強勢處分，雷倩說，婦聯會接下來可能會聲請釋憲、打司法或行政訴訟，「但這些都緩不濟急」，因婦聯會資產遭處分後，究竟有無獨立資格與政府混戰，仍是未定之天。

(中國時報)