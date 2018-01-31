新聞分析－配合反管 教育部成民進黨附隨組織

2018年01月31日 04:10 中國時報 李侑珊

台大新當選校長管中閔，因政治色彩不正確，上任前飽受攻擊，不只被綠委烏龍指控抄襲學生論文，台大為配合政府的需要，召開學術倫理委員會進行調查，最後確定子虛烏有；可是綠營無法接受，再將戰場拉回管擔任獨董的問題上，教育部不問青紅皂白，且罔顧大學自治的精神，像個打手一樣，不斷放話，要求台大重新召開校長遴選委員會確認，教育部宛如民進黨附隨組織。

根據《大學法》的大學自治原則，台大按照《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，制定出校長遴選辦法，而校務會議配合要求，舉薦出21名遴選委員，因此校長遴選責任，不屬於校務會議，如今有「反管」勢力要求管是否聘任的討論，應回到校務會議層級，根本不合理。

此外，遴選委員會為任務編制並獨立運作，委員來自各界的專業與社會賢達人士，委員會任務只負責選校長，選完了，任務就結束，教育部卻因特定媒體和民代的烏龍爆料，要求台大再把遴選委員找回來確認管的資格，實在匪夷所思。

值得注意的是，台大遴選委員會內有3名教育部官員，如果對管有疑慮，遴選過程便應提出，怎會等到選舉結果出爐才應教育部要求重新確認呢？

教育部作為大學最高主管機關，更應基於大學自主的原則，對台大遴選結果給予尊重，且台大在面對論文抄襲的質疑，也啟動調查，並發出聲明，倘若教育部有所堅持，一定要看到遴選委員會回覆，理應在一開始便提出要求，而不應是在校方完成調查後，才拒絕回收校方回函，教育部的作法明顯找碴。

不堪教育部施壓，台大今日將再次召開遴委會；假設遴選委員提供的說法，又是不如教育部的期望，教育部是否又與「反管」連署站在一起，堅持將管案送往校務會議討論？即台大提不出「政治正確的答案」，讓「拔管」順利獲得成功，教育部將持續放任反對者無理取鬧，讓政治勢力進入校園，學術自由受到戕害？

(中國時報)