台大遴委會今召開 不重新投票

2018年01月31日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

雖然民進黨和時代力量關於台大校長遴選爭議主決議已撤案，但教育部仍堅持由「台大校長遴選委員會」而不是「台大校方」釐清；台大遴選委員昨表示，今日開會討論出回覆給教育部的說法，但不會重新投票。管中閔能否如期在2月1日上任，各方都在關注。

教育部長潘文忠昨日出席「2018台灣國際科學展覽會」開幕典禮，首度指出，選校長是遴選委員會的權責，相關疑義也需由遴委會釐清。至於是採用書面詢問或邀請遴選委員重新開一次會，據他「側面瞭解」台大應該會開遴選委員會，且應該就是1月31日。

潘文忠並舉去年陽明大學的例子，表示也是由遴選會開會確認後再聘任。他表示台大校長遴選受高度關注，更應釐清及確認疑義後再聘任，避免校內為不同見解造成紛爭。

教育部前(29)日發布聲明表示，國立大學校長遴選事宜由校長遴選委員會執行，台大遴選新校長過程如有爭議，遴選委員會是唯一具有權責的處理單位，但採取何種方式，台大自行決定；至於監察院的詢問事項，台大25日送的資料只敘明「國立台灣大學說明」，未能確認是否業經「遴委會」認定，因此教育部27日又函請台大儘速補充說明。

據一名台大遴選委員確認，今天中午將召開會議，但「管中閔被選出已經是既定事實」，遴委會不會重新投票，而是討論出回覆給教育部的說法。

遴選委員進一步表示，這次教育部叫遴選委員會再開一次會，根本就是欺負台大；既然民進黨和時代力量都已經撤除主決議，就沒有走後續程序的必要。此前遴選委員會已多次回文教育部說明疑義，例如利益迴避問題已在1月11日發聲明，依據遴選委員會作業細則規定，台灣大哥大副董蔡明興委員並不具備不得擔任委員事由；至於烏龍論文抄襲案，台大研究誠信辦公室26日也已經說明不予立案調查，更何況誠信辦公室做出的結論，叫遴選委員會去背書，「這不是為難我們嗎？」

(中國時報)