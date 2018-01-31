新聞透視－黨產會強取計奪 難謂正義

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳彥宇

婦聯會案要戰要和，今將揭曉。然而，令人質疑的是，倘若政府真握有確切證據，能證明婦聯會為國民黨附隨組織，資產係不當取得，大可依《不當黨產條例》處理，何必與其討價還價？又豈能以資產要脅做交換？無怪乎外界抨擊，「匹夫無罪，懷璧其罪」，黨產會假借轉型正義之名，強行奪取民間資產，明擺著就是想要婦聯會的錢。

婦聯會身為民間團體，卻坐擁龐大資產，政府若對其財產來源有疑問，理應透過嚴謹的法律程序做調查，提出鐵證讓婦聯會與外界都能信服。但在相關調查報告完整出爐前，黨產會豈能先以一紙行政命令，逼迫婦聯會吐錢就範，難道簽署行政契約後，真相就一概不追究？

婦聯會資產若經法律認證確為不當取得，那根本一毛錢都不該留下，民進黨政府滿口強調轉型正義，若只是讓外界看到所謂的正義，僅是當作政治鬥爭的手段，清算過去與國民黨關係密切的人與組織，那就將黨產會換個名稱，改為清算鬥爭委員會算了。

何況，民進黨政府要推轉型正義也應功過並陳，不能完全不提婦聯會過去在1950～60年代，籌資的目的在照顧孤兒遺眷，近30年來轉型為社福組織，照顧弱勢，以補政府功能的不足。婦聯會的成立，有其歷史背景及意義，一概抹黑，完全忽視其對社會長久的貢獻，有欠公允。沒人反對推動轉型正義，但打從民進黨挾立院席次優勢，不顧在野黨反對，在爭議聲中強行表決通過《不當黨產條例》，並成立不當黨產委員會，形同創造新威權。

《不當黨產條例》立法完成後，包括有罪推定、有違權力分立原則等再遭外界詬病，並質疑有違法違憲之虞。不禁讓人想問，用新威權來掃除舊威權時代的產物，怎能算是正義？這對於長年來追求轉型正義的民進黨而言，無異是最大諷刺。

(中國時報)