張信雄接任南臺科大董事長

2018年01月31日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

再創頂尖技職新里程！昔擔任校長並領導南臺科大搖身一變為全台首屈一指頂尖科大的張信雄，獲全體董事一致推選及教育部核定，接任南臺第5任董事長。過去，他喊出「既然領先，一定最好」口號，樹立南臺優質辦學口碑，如今他也期許要為台灣教育盡最大的貢獻。

日前領導南臺科大全校師生主辦「全國大學校長會議」，深獲各界好評的張信雄，頂著國立政治大學國際貿易系學士、企業管理碩士、日本東京農業大學農業經濟博士學歷，一路從業界轉任學界，歷任台塑關係企業總管理處總經理室高級專員、國立成功大學工業管理研究所兼任教授，在企業管理、國際行銷、銷售管理及實務領域，具備豐富學養與經驗。

1986年獲聘為南臺工專副校長，他深諳學校發展必須走上國際化以及延攬優良師資。為了提升師資，他首創專科引進博士級師資前例，奠定日後南臺優良師資基礎。

1989年擢升校長，提出以「前瞻性」、「合理性」、「效率化」、「速度化」及「追蹤制度」企業精神治校，1995年南臺已與當時國立台北工專並列全國第一，也因表現優越，隔年成為全台第一梯次升格改制為技術學院的學校；1999年成為第一所領先改名科技大學的學校。

引領南臺從後段班竄升成為模範生，張信雄寫下傳奇般故事，至今仍為教育及社會各界津津樂道，他更被譽為技專校院辦學楷模。

「南臺從1969年創校，全校學生僅369人，我1986年接任副校長時，學生數上千人，不到20年，學生數已達1萬8000人。」張信雄擔任南臺校長18年，譜出南臺精采傳奇，為南臺朝卓越科大邁進，扎下厚實基礎。治校成果斐然，讓張信雄先後獲得「李國鼎管理獎章」、「弘道獎」、「技職教育卓越貢獻獎」及「技職教育終身榮譽獎」；2009年獲頒日本創價大學名譽博士學位；2012年榮獲教育部頒贈「技職教育卓越貢獻獎」。

張信雄感恩南臺歷任董事長吳三連、辛文炳、高清愿、鄭高輝等先進高瞻遠矚的領導；他說，出任董事長除了備感榮耀，但也責任重大，面對少子化、教育環境瞬息萬變等接踵而來挑戰，將承襲昔日優良傳統，秉持良心辦學。

(中國時報)