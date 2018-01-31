日核食改品項管制 近日拍板

2018年01月31日 04:10 中國時報 張理國 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

衛福部周一透露日本核災食品將解禁，從「地區式管制」改為「風險管制」，據了解，衛福部隨即已將相關作法上報閣揆賴清德。由於賴揆在台南市長任內明確主張「拒絕核災食品進來」應改為「拒絕日本核災地區不安全食品進來」，新措施將改以「品項管制」，待賴揆拍板定奪。

謝長廷被酸「助日代表」

國民黨立院黨團昨舉行記者會，重申堅決反對解禁日本核食進口，絕難容忍政府拿國人健康當外交籌碼，國民黨團書記長李彥秀重批綠朝官員迎合上意，媚日表態令人不齒。首席副書記長曾銘宗酸駐日代表謝長廷是「助日代表」。

藍委陳宜民也強調，福島核災事件才滿7年，相對於核輻射物質銫-137對人體造成的半衰影響期長達30年，時間並不算長，呼籲蔡政府與衛生官員不要誤判形勢，為了短期的外交利益，犧牲國人健康風險。

衛福部透露最新規畫

行政院發言人徐國勇昨表示，衛福部規畫的新制規畫還沒有送到行政院。但據了解，衛福部前天發布消息後，行政院立即上報賴揆，若賴揆同意，將舉行跨部會會議，由賴揆或行政院副院長施俊吉主持，進一步研商管制品項。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，政府在2016年就研議依國際管理措施，對日核災食品採取「品項管制」，但不知衛福部會在周一新春記者會講出來，事後他問衛福部，這是原先要報告，或應記者詢問？後來知道是記者詢問。

政院官員說，參考日本農林水產省及厚生省超過100萬筆檢驗資料，目前市面流通99.9％產品都安全，風險較高僅野生菇類及蕨類，一般市面並未販售。

放寬只等賴揆同意

許輔則說，多數國家已認同日本流通品都在安全範圍。前年底原本就想要討論，但因社會意見太多，所以沒有繼續進行。官員說，現只有中國、台灣、香港、澳門採取「地區式管制」，參考歐盟逐步放寬日本福島食品進口，大陸打算開放福島等10個都縣進口食品，面對新情勢，台灣也有必要檢討現行作法。

據悉，政院上報賴揆的資料，是建議以「品項」進行管制，但因適逢選舉年，相關議題敏感，要不要啟動跨部會討論，還有待賴揆拍板；而依照賴揆先前主張，應傾向同意，差別只在時間點。

(中國時報)