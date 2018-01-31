新聞透視－不要核電要核食 綠自相矛盾

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中國時報

衛福部擬放寬日本核食來台，認為核災地區產品只要檢測標準通過，就可來台。但是核電廠的運作卻是「零容忍」，民進黨政府對「核危害」的標準，欠缺一以貫之的邏輯與中心思想，重大決策皆以短淺的政治利益為考量。

台灣民眾反對日本核災食品進口，本質與民進黨非核家園的邏輯相同，既不要核電，當然不能吃核災食品。但是政府要開放日本核食，理由是與國際管理接軌。若政府主張採取國際標準，何以鄰近國家仍採核能發電，台灣則要在2025年終結核能?

2009年民進黨在野，時任黨主席的蔡英文總統為反對政府開放含瘦肉精美牛，不惜走上街頭，2012年綠委杯葛馬政府修改《食管法》有條件開放美牛，綠委蘇震清甚至高喊，沒有科學證據，不代表瘦肉精沒害，「一定要到出人命才來說嗎？」。核災食品何嘗不是如此？

過去，國民黨執政時，開放美豬曾被形容為台灣加入TPP的入場券，如今民進黨欲開放日本核災食品，未嘗不是在政治利益考量下，換取日方支持，以利我加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)的第2輪談判。

今年是大選年，開放核食將成敏感、可操作議題，公投綁大選更是在野黨選項，民進黨究竟要如何說明開放核食的必要性值得觀察。前行政院長林全在2016年底，對於反對核食，在臉書發文「如不能重建民眾對政府食安管理的信心，任何管制或開放措施都沒有意義」，相對於林全暫緩開放，如果蔡英文總統及行政院長賴清德在未與國人充分溝通下，驟然決定開放，年底大選，民眾會用選票來討公道！

(中國時報)

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