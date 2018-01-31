新北借書證 暢行北北基

新北、台北市立圖書館30日簽署閱讀合作備忘錄，由新北市副市長李四川（右）和台北市副市長陳景峻（左）代表簽署。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

全台最強借書證！新北市立圖書館繼去年與基隆市簽訂借書證跨域通用，30日再與台北市立圖書館簽署閱讀合作備忘錄，即日起，新北市的借書證將可借遍北北基3縣市，同時還享有在全家、萊爾富便利超商還書的服務，讓讀者在借還書時都更便利。

新北市近年來推展圖書館升級，以創新的方式推動閱讀，希望透過跨縣市閱讀資源結合的方式，建立好書共享的平台，讓圖書資源能更加流通，給讀者更便利舒適的閱讀環境。這次雙北借書證互通的服務正式啟用，讓雙北的讀者能共享圖書資源，是愛書人的一大福音。

去年3月起，新北市長朱立倫與基隆市長林右昌共同推行一證通用的服務，今年服務範圍更提升到雙北。過去民眾想到北北基的圖書館借書，均需分別申請個別借書證，新北透過與台北、基隆簽訂閱讀合作備忘錄，讓居住或工作在北北基的民眾享有更便利的閱讀服務。

除了只要有1張新北市的借書證，即可在新北市、台北市與基隆市176處圖書館借閱近1500萬冊的圖書外，透過操作全家便利超商的FamiPort及萊爾富Life-ET列印單據，支付服務費45元，就可輕鬆在超商櫃檯還書，無需再專程到圖書館一趟。

新北市立圖書館表示，閱讀跨域合作從去年的新北、基隆，今年擴大到雙北，除了讓民眾享有更豐富的閱讀資源，更展現閱讀跨域合作的新里程碑。

新北市圖指出，新北市不僅與台北市是共同生活圈，現今基隆、桃園都已成為1小時生活圈的範圍，未來期盼有更多公共圖書館加入，持續擴展合作交流共同圈，讓閱讀推動更有力量。

「雙北一證通用」服務可利用線上加值辦證和借閱證臨櫃開通，即可結合兩市借閱證，不需重新辦證，即日起開放申請。詳細申辦方式可查詢新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

(中國時報)

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